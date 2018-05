Calciomercato Cagliari | importante scatto per il centrocampo

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Spal e Cagliari guardano in casa Ternana : Il Calciomercato sta per infiammarsi, si preannuncia un’estate caldissima. Nonostante la retrocessione in Serie C, un calciatore che si è messo in mostra è l’attaccante Adriano Montalto, autore di 20 gol e protagonista della prossima finestra di mercato. Praticamente impossibile per la Ternana riuscire a confermarlo, secondo quanto riporta CalcioWeb due club di Serie A hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta di Spal e ...

Calciomercato Cagliari - in calo Lopez. Eder per il mal di gol : Cagliari - Domani prende il via la progettazione. A Milano, il patron Giulini e il ds Carli pianificheranno il futuro del Cagliari . Il dado è tratto e sarà un lunedì tutto da vivere, con la scelta ...

Calciomercato Carpi - si lavora al riscatto di Melchiorri dal Cagliari : Carpi - Per il Carpi del futuro allenatore Marcello Chezzi , l'obiettivo è migliorare il reparto offentivo. Chiuso il campionato con la media gol peggiore della Serie B, i biancorossi vanno a caccia ...

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto anche con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : Calciomercato Inter – L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, ...

Calciomercato Inter – Niccolò Barella nel mirino - primi contatti con l’agente : ecco la richiesta del Cagliari : Il Calciomercato dell’Inter entra nel vivo: il ds Ausilio sonda il terreno per Niccolò Barella, il Cagliari chiede 35 milioni per il suo gioiellino Dopo aver archiviato la qualificazione in Champions League grazie ad un pazzesco finale di stagione, l’Inter volge lo sguardo al Calciomercato. Quella nerazzurra sarà un’estate caldissima, non solo per le temperature. Tanti i nomi sulla lista dei desideri del ds Piero Ausilio che nella giornata di ...

Calciomercato Cagliari - capitolo rinnovi : da Sau fino a Ciganini : Cagliari - E' ricca di appuntamenti l'agenda del direttore sportivo Carli che, a differenza dei giocatori, non riuscirà ad andare subito in vacanza perché lui dovrà fare i conti soprattutto con i ...

Calciomercato Inter - Barella vicino : Dimarco e Pinamonti al Cagliari : Oltre a Barella, Ausilio avrebbe avuto dei contatti con l'entourage dell'ex Mateo Kovacic , come riportato da 'Il Corriere dello Sport'. Il croato venne ceduto nell'estate del 2015 al Real Madrid per ...

Calciomercato Inter - indicazioni di Ausilio prima del match contro il Cagliari : Inter in campo per la gara di campionato contro il Cagliari, prima del match Interessanti indicazioni da parte di Ausilio ai microfoni di Premium Sport: “Pastorello è un amico, ha approfittato per prendere dei biglietti e parlare di Candreva e Nagatomo che sta facendo benissimo al Galatasaray. In sede solo 30′, il tempo di un caffé. Rinnovo di Candreva? La sua situazione sarà verificata alla fine del campionato. Mancanza di gol? Non ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : esonerato il direttore sportivo Rossi : Cagliari - Giovanni Rossi non è più il direttore sportivo del Cagliari . Il dirigente, un passato nella Juventus e nel Sassuolo, è stato sollevato dall'incarico dal presidente Tommaso Giulini e paga ...

Calciomercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

Calciomercato Cagliari - Lopez blinda Barella : «Me lo tengo stretto» : Cagliari - Venticinque presenze in campionato, cinque gol, qualche ruolo cambiato e anche nove cartellini gialli. Sono i numeri della stagione di Nicolò Barella , baby fenomeno nato e cresciuto nel ...