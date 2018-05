Calciomercato Bologna | con Inzaghi c' è anche Stulac in dote

Calciomercato Bologna - si punta tutto su Pippo Inzaghi : Bologna - Il Bologna si muove con decisione su Pippo Inzaghi , ma non abbadona le altre due alternative Davide Nicola e Roberto De Zerbi , entrambi sondati anche da altre squadre: il primo in corsa ...

Bologna - Saputo sul Calciomercato : il profilo del nuovo tecnico - Verdi e lo stadio - tutti i dettagli : Bologna, Joe Saputo ha parlato del futuro della sua squadra, che ripartirà da un nuovo allenatore dopo l’esonero di Donadoni di ieri pomeriggio Il presidente del Bologna, Joe Saputo, ha dato ieri l’annuncio dell’esonero di Roberto Donadoni dal ruolo di tecnico della squadra emiliana. Adesso la società è partita alla ricerca di un valido sostituto per la prossima stagione, come evidenziato dallo stesso Saputo oggi: “Il ...

Bologna - Saputo allo scoperto : da Donadoni al Calciomercato al nuovo allenatore - novità a sorpresa su Verdi : Il Bologna dopo la salvezza raggiunta nel campionato di Serie A adesso pensa alla prossima stagione con l’intenzione di migliorare l’ultimo risultato. Importanti indicazioni da parte di Joey Saputo: “Verdi e Di Francesco? Sì abbiamo la forza per tenerli, voglio che continuino a crescere qui. Non partiranno”. Su Donadoni: “il nostro confronto è stato franco e onesto, l’ho ringraziato per quello che ha fatto e lo ...

Calciomercato Bologna - Donadoni ai saluti. Pippo Inzaghi in pole : Bologna - Si sarebbero ormai separate le strade tra Roberto Donadoni e il Bologna . L'ufficialità non è ancora arrivata, ma può arrivare in giornata. Al tecnico è stato imputato un finale di stagione ...

Calciomercato : Bologna-Donadoni - si va verso la separazione : L'avventura di Roberto Donadoni sulla panchina del Bologna sta per terminare ufficialmente. La storia iniziata nel 2015 non continuerà in vista della prossima stagione, con le parti che quindi si ...

Calciomercato Bologna - ufficiale il primo acquisto per la prossima stagione : Calciomercato Bologna – Il Bologna Fc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. Dai Paesi Bassi ecco le prime dichiarazioni rossoblù di Mitchell Dijks: “Inizia per me una nuova avventura, sinceramente non vedo l’ora di cominciare e cimentarmi nella Serie A italiana. Per me si tratta di una grande opportunità, posso assicurarvi che darò il massimo e cercherò ...

Calciomercato Bologna - ufficiale il primo colpo : arriva dall’Olanda… : Mitchell Dijks è il primo colpo estivo del Bologna, si tratta di un difensore olandese classe ’93, il primo “orange” a vestire la maglia degli emiliani “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. primo olandese della storia del Bologna, Dijks è un terzino di piede sinistro classe ’93 di grande impatto fisico, forte dei suoi 194 cm: ...

Calciomercato Bologna - la mossa in attacco per sostituire Verdi : Calciomercato Bologna – Il Bologna ha concluso una stagione non entusiasmante, adesso si pensa alla prossima stagione con la prima situazione da chiarire che riguarda la panchina, sembra vicino infatti il divorzio con il tecnico Donadoni. Si pensa anche al Calciomercato, continua la ricerca ad un attaccante in grado di sostituire al meglio il partente Verdi, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ avrebbe individuato in ...

Calciomercato Bologna - il futuro di Donadoni in bilico : Bologna - Joey Saputo sbarca a Bologna . Il proprietario canadese ha in agenda un incontro con Roberto Donadoni , al termine del quale saranno definiti i destini del tecnico rossoblù, inviso a larga ...

Calciomercato - Leo Stulac nel mirino di Atalanta - Bologna e Genoa : Stulac fa gola a diversi club di Serie A, il centrocampista ha impressionato nella sua annata in forza al Venezia di Pippo Inzaghi Il Venezia si è messo in luce in questa sua prima annata in Serie B dopo la promozione dell’anno scorso targata Pippo Inzaghi. Leo Stulac è stato uno dei migliori dell’annata del Venezia, l’uomo che ha di fatto in mano le chiavi del centrocampo della squadra di SuperPippo. Ebbene, il calciatore ha ...

Calciomercato Bologna - per l'attacco si pensa al cileno Castillo : Bologna - Il Bologna è sulle tracce di Nicolas Castillo . Il ds Bigon , ai tempi del Napoli, cercò già l'attaccante, quando al Napoli nel 2012 cercava il vice di Cavani e l'aveva individuato in questo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Bologna - per l’attacco si fa strada la pista Defrel : Calciomercato Bologna – Stagione altalenante in casa Bologna, la squadra di Donadoni ha raggiunto l’obiettivo salvezza ed adesso è il momento di programmare il prossimo campionato. Un sicuro partente sarà l’attaccante Verdi, pronto il nuovo assalto di Napoli e Roma, cessione certa. Ed in entrata? Si sta cercando un calciatore anche con caratteristiche diverse e che può disimpegnarsi anche come prima punta vista anche ...

Calciomercato Inter - colpo Lunin : prestito al Bologna : Il giovanissimo portiere ucraino dello Zorya Luhansk sarebbe prossimo allo sbarco in Serie A come riporta 'La Gazzetta dello Sport': i nerazzurri attenderebbro solo la matematica salvezza del Bologna ...

Calciomercato Bologna - mossa per il nuovo portiere : le ultime : Calciomercato Bologna – Il Bologna sta per concludere una stagione altalenante, raggiunto l’obiettivo della salvezza si sta programmando la prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato. In particolar modo si sta cercando un nuovo estremo difensore, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino è finito Emil Audero, impegnato a difendere i pali del Venezia ma di proprietà della ...