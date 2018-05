CALCIOMERCATO Anderson al passo d' addio | un top club inglese sulle sue tracce

CALCIOMERCATO Lazio - Tare cerca il Felipe Anderson 2.0 : tutti i nomi : Il Calciomercato già impazza, la Lazio vuole farsi trovare pronta. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti cercano un giovane capace di giocare dietro la punta in un 3-5-2 o da esterno in un 4-3-3. Ha bisogno di un nuovo Felipe Anderson, che sappia offrire maggiori variabili tattiche.