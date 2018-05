Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Calcio : sindaco Vicenza - bene proposta di Renzo Rosso per unica società : Vicenza, 28 mag. (AdnKronos) – ‘Sono sempre stato convinto che l’idea di Renzo Rosso di dare vita ad una società che riassuma tutte le storie del Calcio vicentino rappresenti un’intuizione identitaria molto forte e davvero positiva per il territorio. Conto che non ci siano intoppi e che da oggi inizi finalmente una stagione nuova, con una società solida e affidabile. Penso lo meriti la meravigliosa tifoseria del Lane, ...

Napoli - post choc del sindaco De Magistris : "Furti di Stato e di Calcio - ci riprenderemo ciò che è nostro". Ma Selvaggia Lucarelli reagisce così : Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, difende furiosamente la città e la squadra. In un post su Facebook, il primo cittadino partenopeo ha commentato questa mattina ciò che è...

Calcio e solidarietà al Brianteo : anche il sindaco in campo per Medicuore : Sabato 28 aprile allo stadio Brianteo di Monza torna il Medicuore, il quadrangolare benefico di Calcio organizzato dall'Associazione medici Brianza onlus. In campo anche il sindaco Dario Allevi, ...