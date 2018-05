Calcio | oggi Italia-Arabia Saudita 28 maggio Calendario | programma | orario d’inizio e

Calciomercato Roma - oggi arriva Coric per le visite mediche : Le alternative secondo 'Il Corriere dello Sport' sono Torreira della Sampdoria e Pulgar del Bologna . Mentre in attacco, come ormai risaputo, l'obiettivo numero uno della Roma è il figlio d'arte ...

Serie B - Calciomercato intenso : Padova show - il Foggia ha richieste per un big Video : La Serie B del prossimo anno inizia a prendere forma tra squadre retrocesse dalla Serie A Benevento, Hellas Verona e Crotone e neopromosse dalla Serie C Livorno, Lecce e Padova. Grandi piazze, dunque, sono in arrivo dalle altre categorie, e si prevedono derby importantissimi e sfide molto sentite dalle tifoSerie. Dal possibile ritorno di Bari-Lecce non ancora certo, poiché i biancorossi sono qualificati ai play off e sperano nella promozione nel ...

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Foggia - gli ultimi aggiornamenti sul tecnico Stroppa : Panchina Foggia – Dopo un inizio di campionato difficile in Serie B il Foggia ha cambiato passo, il mercato di gennaio ha portato a conquistare diversi risultati positivi e risalire in classifica fino ad arrivare ad un passo dalla qualificazione ai playoff. Adesso si sta programmando la prossima stagione, l’intenzione è quella di confermare i migliori e mettere a segno 2-3 colpi per tentare il salto di categoria. Si delinea anche la ...

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su diritti tv (2) : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – Alla riunione, iniziata intorno alle 8.30, oltre al presidente della ‘Confidustria del Calcio’ Gaetano Miccichè e al commissario straordinario della Lega Giovanni Malagò, sono intervenuti gli esponenti di 16 club. E’ assente, al momento, la rappresentanza della Lazio. La Lega ieri aveva richiesto il parere Legale scritto del professor Toffoletto, incaricato di seguire la questione, ...

Calcio : ripresa assemblea Lega Serie A - oggi si decide su diritti tv : Milano, 23 mag. (AdnKronos) – E’ ripresa questa mattina presto l’assemblea della Lega Serie A di Calcio nella sede milanese di via Rosellini. Al centro della discussione, stamane, la questione sui diritti tv: i 17 club della massima Serie – le tre squadre retrocesse non possono esprimersi sulla materia – dovranno decidere se accettare la proposta di Mediapro oppure interrompere il contratto con la società spagnola. ...

Calciomercato Serie B : Foggia 2 bomber nel mirino - la Salernitana punta Montalto Video : Il Calciomercato iniziera' ufficialmente a luglio, ma le societa' sono gia' al lavoro, con direttori sportivi e manager di calciatori che stanno avviando i primissimi contatti per imbastire eventuali trattative. Tra le squadre più attive ci sono Lecce i cui obiettivi principali, al momento, sono Maurantonio in porta e Falletti sulla trequarti [Video] e Padova, che nei giorni scorsi ha avuto dei contatti con la Juventus per il centrocampista ...

News Sportive 19/05/2018 – Zarco poleman e Buffon all’addio al Calcio : tutte le notizie di oggi [GALLERY] : Dalle qualifiche di MotoGp alle ultime dagli Internazionali d’Italia: tutte le notizie Sportive di oggi nel nostro riepilogo Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive ...

Calcio : il Parma torna in Serie A nella ‘notte dei miracoli’. Il Frosinone fermato dal Foggia allo Stirpe : Serviva un miracolo sportivo al Parma di D’Aversa: vittoria a La Spezia e mancato successo del Frosinone in casa contro il Foggia. E così è stato. Il pareggio all’89’ dei rossoneri, al Benito Stirpe (2-2) rende decisiva la vittoria dei ducati in trasferta, per merito delle reti di Ceravolo e Cicciretti. Una partita incredibile costellata anche da un rigore fallito da Gilardino (La Spezia), il grande ex, al 28′ del primo ...

Calciomercato - le trattative di oggi : Torreira per il Napoli : 1 di 3 Successiva TORINO - Da Leno a Chiesa , passando per Rodrigo , Vrsaljko, Grimaldo e Torreira . Sono questi i nomi caldi per il mercato estivo del Napoli , un mercato che dipenderà molto dalla ...

Mondiali di Calcio 2018 - tutti i palloni ufficiali dal 1930 a oggi : Sarà impossibile, però, dimenticare anche l' Etrusco Unico , quello utilizzato per Italia '90, o il Teamgeist , con cui gli azzurri di Marcello Lippi si laurearono Campioni del Mondo nel 2006 in ...

Calciomercato rovente : Salernitana top - Foggia sul bomber - lotta Lecce - Livorno Video : Il Calciomercato iniziera' ufficialmente a luglio e per la sessione estiva quest'anno c'è un'importante novita': finira' a meta' agosto dovrebbe essere il 18 agosto l'ultimo giorno utile e non più a fine agosto - inizio settembre. Forse proprio per ovviare al problema di avere meno giorni a disposizione nel mercato, i direttori sportivi di varie societa' di Serie B e i manager dei calciatori sono gia' al lavoro [Video]. I cellulari sono ...