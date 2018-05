Calcio | gli addii del 2018 | Buffon | Iniesta | Torres e gli altri

Calcio ancora sotto shock - calciatore ucciso a coltellate dopo una lite [NOME e DETTAGLI] : dopo l’episodio omicidio-suicidio del calciatore del Tuttocuoio Federico Zini, altra brutta notizia che riguarda il mondo del Calcio. Secondo quanto riporta Repubblica un calciatore dilettante di 23 anni è stato ucciso nella notte a Sassari. Si tratta di Nicola Della Morte, 23 anni ed era un calciatore dell’Ottava, squadra che milita nella prima categoria sarda. Il delitto è avvenuto intorno all’1, secondo la ricostruzione ...

Ssd Roma VIII (Calcio - I cat.) : Orgoglio e rivendicazione : Roma – La Roma VIII ha concluso il suo campionato. Al terzo tentativo, infatti, la sfida interna con l’Atletico Monteporzio (saltata entrambe le volte per assenza del direttore di gara) è stata disputata. Domenica, presso il centro sportivo del club di Torbellamonaca, i ragazzi di mister Fiaschetti hanno piegato un coriaceo avversario per 4-3 grazie alla doppietta di De Palma e ai gol di Gespi e Antunes. “I campioni del girone siamo ...

Parma - Lucarelli addio commosso al Calcio : “tifosi statemi vicino” - la maglia numero 6 verrà ritirata : Alessandro Lucarelli ha parlato ai suoi tifosi dopo la promozione del Parma in Serie A, il capitano lascia il calcio dopo una splendida carriera Alessandro Lucarelli ha deciso di dire basta. Dopo la favolosa cavalcata del suo Parma dalla serie D, culminata con la promozione in Serie A, il capitano del club parmigiano ha dato l’addio al calcio. In un Tardini vestito a festa, ieri Lucarelli ha parlato ai tifosi: “È dura ragazzi. Ho ...

Calcio - oggi Italia-Arabia Saudita (28 maggio). Calendario - programma - orario d’inizio e tv : come vedere l’amichevole degli azzurri : oggi lunedì 28 maggio si gioca Italia-Arabia Saudita, amichevole internazionale in programma a San Gallo (Svizzera). Prima uscita per il nuovo CT Roberto Mancini che siederà sulla panchina azzurra e cercherà di risollevarci dai bassifondi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’allenatore marchigiano dovrà dare una nuova fisionomia a questa Nazionale, ridare entusiasmo, riavvicinare il pubblico e creare un gruppo che possa fare ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Spal e Cagliari guardano in casa Ternana : Il Calciomercato sta per infiammarsi, si preannuncia un’estate caldissima. Nonostante la retrocessione in Serie C, un calciatore che si è messo in mostra è l’attaccante Adriano Montalto, autore di 20 gol e protagonista della prossima finestra di mercato. Praticamente impossibile per la Ternana riuscire a confermarlo, secondo quanto riporta CalcioWeb due club di Serie A hanno messo nel mirino il calciatore, si tratta di Spal e ...

Diretta / Barletta Unione Calcio Bisceglie (risultato live 0-0) : le formazioni ufficiali! (Playout Eccellenza) : Diretta Barletta Unione Calcio Bisceglie: risultato live, le formazioni ufficiali della finale playout di Eccellenza, ultimo atto della stagione. Si gioca al Manzi-Chiapulin(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:01:00 GMT)

Calciomercato Cagliari - in calo Lopez. Eder per il mal di gol : Cagliari - Domani prende il via la progettazione. A Milano, il patron Giulini e il ds Carli pianificheranno il futuro del Cagliari . Il dado è tratto e sarà un lunedì tutto da vivere, con la scelta ...

Calciomercato Roma - Coric in città : trattativa ai dettagli : La Roma ha messo le mani su Ante Coric. Il talentuoso centrocampista della Dinamo Zagabria, partito dalla capitale croata, è atterrato nel pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino, sintomo che la ...

Calciomercato - Magnanelli : «Voglio restare al Sassuolo» : SASSUOLO - Il capitano e bandiera del Sassuolo , Francesco Magnanelli , ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "E' stata un'annata complicata, con tanti alti e bassi. Tutti ci aspettavamo un campionato diverso, ma credo che la bravura nostra sia stata quella di capire quali dovevano diventare i nostri ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Darmian : tutti i dettagli economici : Calciomercato Juventus – La Juventus ha iniziato a muoversi sul mercato, nelle ultime ore definita una trattativa importante per la prossima stagione. E’ fatta per il nuovo terzino destro che si giocherà il posto da titolare con De Sciglio, stiamo parlando di Matteo Darmian del Manchester United, nelle ultime ore definiti gli ultimi dettagli. Nelle casse del club inglese circa tredici milioni di euro mentre per il calciatore è pronto ...

Calcio sotto shock - calciatore sequestra la ex fidanzata - la uccide e si toglie la vita [NOME e DETTAGLI] : 1/11 Foto Facebook ...

Calciomercato Carpi - si lavora al riscatto di Melchiorri dal Cagliari : Carpi - Per il Carpi del futuro allenatore Marcello Chezzi , l'obiettivo è migliorare il reparto offentivo. Chiuso il campionato con la media gol peggiore della Serie B, i biancorossi vanno a caccia ...

Finale Champions League 2018 - non solo Calcio : dal gas agli equilibri geopolitici - tutte le sfide che si giocano a Kiev : Martedì 22 maggio è una bella giornata a Kiev, capitale dell’Ucraina. Visto il clima accogliente, per un visitatore non c’è che l’imbarazzo della scelta fra una passeggiata nel lussuoso Giardino Botanico di Grishko o una visita alla Cattedrale di Santa Sofia, patrimonio dell’Unesco e costruita nei primi decenni dopo l’anno mille. Si dice che le sue 13 cupole in quercia siano un omaggio voluto da Jaroslav I il Saggio verso i cittadini di Novgorod ...

Calciomercato Inter - Icardi dà il benvenuto a Lautaro Martinez : 'Ti auguro il meglio' : Parlano la stessa lingua e i tifosi nerazzurri si augurano sia così anche in campo, dove dalla prossima stagione faranno coppia fissa: Mauro Icardi ha voluto dare il benvenuto a Lautaro Martinez, ...