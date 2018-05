: Diritti tv, la Lega Serie A rescinde contratto con Mediapro. Ora trattative private - aderenzis1 : Diritti tv, la Lega Serie A rescinde contratto con Mediapro. Ora trattative private - IAmMrTweety : RT @CapitanMessoli: Diritti tv, la Lega Serie A rescinde contratto con Mediapro. Ora trattative private - CapitanMessoli : Diritti tv, la Lega Serie A rescinde contratto con Mediapro. Ora trattative private -

L'assemblea della Lega di Serie A ha approvato all'unanimità la delibera per la risoluzione del contratto conche a febbraio aveva vinto il bando per rivendere itv del campionato come intermediario indipendente. Oggi il gruppo spagnolo ha presentato una garanzia di 186 milioni, chiedendo l'attivazione dell'iter per arrivare al lancio del canale tematico, ma ai club non è bastato. Ora la Lega riprende la titolarità deitv della A per il triennio 2018-2021 e può avviare le vendite private dei vari pacchetti.(Di lunedì 28 maggio 2018)