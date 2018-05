Calcio | Barella lascia ritiro Under 21

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto anche con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : Calciomercato Inter – L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, ...

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, vecchio pallino del club nerazzurro, ...

Calciomercato Inter : il Valencia riscatta Kondogbia - nerazzurri su Barella Video : Con la qualificazione in Champions League, l'Inter proietta il suo mercato [Video] su dei giovani promettenti senza andare a spendere cifre eccessive causa Fair Play finanziario e non intaccare così il bilancio. Tanti nomi in ballo per rendere competitiva una rosa che nella prossima stagione vorra' sicuramente fare meglio rispetto a quella appena conclusa. Il Valencia riscatta Geoffrey Kondogbia 'Geoffrey Kondogbia ora è ufficialmente un ...

Calciomercato Inter : il Valencia riscatta Kondogbia - nerazzurri su Barella : Con la qualificazione in Champions League, l'Inter proietta il suo mercato su dei giovani promettenti senza andare a spendere cifre eccessive (causa Fair Play finanziario) e non intaccare così il bilancio. Tanti nomi in ballo per rendere competitiva una rosa che nella prossima stagione vorrà sicuramente fare meglio rispetto a quella appena conclusa. Il Valencia riscatta Geoffrey Kondogbia 'Geoffrey Kondogbia ora è ufficialmente un giocatore del ...

Calciomercato Inter – Niccolò Barella nel mirino - primi contatti con l’agente : ecco la richiesta del Cagliari : Il Calciomercato dell’Inter entra nel vivo: il ds Ausilio sonda il terreno per Niccolò Barella, il Cagliari chiede 35 milioni per il suo gioiellino Dopo aver archiviato la qualificazione in Champions League grazie ad un pazzesco finale di stagione, l’Inter volge lo sguardo al Calciomercato. Quella nerazzurra sarà un’estate caldissima, non solo per le temperature. Tanti i nomi sulla lista dei desideri del ds Piero Ausilio che nella giornata di ...

Calciomercato Inter - incontro con l’agente di Barella : si prova a chiudere : Calciomercato Inter – Inter attivissimo sul mercato, il club nerazzurro dopo la qualificazione in Champions League pensa già alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Chiusi già due colpi, si tratta di Asamoah e De Vrij, ad un passo anche l’attaccante Verdi del Bologna mentre si complica il riscatto di Cancelo. Le attenzioni dell’Inter adesso rivolte al centrocampo, secondo quanto riporta ...

Calcio – “Premio Cesarini” - vince Barella del Cagliari : Nicolò Barella, autore del gol più in extremis di tutti nel campionato di serie A appena terminato, vince il “Premio Cesarini” Parata di big del mondo del Calcio ieri sera al Premio Cesarini, intitolato al campione emblema del gol all’ultimo minuto. Da Sebino Nela e Luca Marchegiani agli allenatori Iachini, Semplici e De Biasi, tanti nomi importanti del panorama calcistico hanno partecipato alla prestigiosa kermesse giunta ormai alla ...

Calciomercato Inter - Barella vicino : Dimarco e Pinamonti al Cagliari : Oltre a Barella, Ausilio avrebbe avuto dei contatti con l'entourage dell'ex Mateo Kovacic , come riportato da 'Il Corriere dello Sport'. Il croato venne ceduto nell'estate del 2015 al Real Madrid per ...

Calciomercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

Calciomercato - Lopez sicuro : «Barella crescerà nel Cagliari» : CAGLIARI - La stagione di Nicolò Barella , baby fenomeno nato e cresciuto nel Cagliari , non è passata inosservata ai piani alti. Parlano chiaro le 25 presenze e i 5 gol in campionato. Diego Lopez, a ...