Calcio ancora sotto shock | calciatore ucciso a coltellate dopo una lite NOME e DETTAGLI

Buffon saluta il Calcio - Alena esulta "Tiferò bianconero ancora di più" : ' Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo ': è la puntura che Alena Seredova riserva all'ex marito di Gigi Buffon - portiere della Juve e della Nazionale - madre di due dei suoi figli, ...

Calciomercato Arzachena - ancora incerto il futuro del tecnico Giorico : Arzachena - Si lavora sul futuro dell' Arzachena . Dopo il quindicesimo posto ottenuto, in Gallura si lavora per sciogliere i primi nodi. Contratti da rinnovare o meno, prime trattative e, soprattutto,...

Calcio - i possibili convocati della nuova Italia di Roberto Mancini. Sicuro Balotelli - ci saranno ancora De Rossi e Chiellini? : Dopo le tante indiscrezioni e i primi annunci, ieri l’ufficialità: Roberto Mancini è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana di Calcio. Il marchigiano ha firmato un contratto fino al 2020: a lui il difficilissimo compito di far rinascere una squadra che nelle ultime stagioni ha fallito pesantemente, mancando la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. Quest’oggi alle ore 12.00 è prevista la presentazione ufficiale e l’ex ...

Letizia Moratti : «Gian Marco è ancora con me. Le nostre partite a Calcio con i bambini» : L’ex sindaca di Milano e la sfida per l’economia sostenibile: il volontariato sia nel Pil. Sul padre: «Partigiano, era severo. Ogni tanto partiva un ceffone»

Calcio femminile - Europei Under17 2018 : Italia-Polonia 0-0 - le azzurrine pareggiano ancora - decisivo il match contro l’Inghilterra : Un altro pareggio 0-0 per la Nazionale femminile Under17 a Marijampole, negli Europei di Calcio di categoria in Lituania. Dopo lo 0-0 all’esordio contro la Spagna, le azzurrine hanno mantenuto la loro porta inviolata, nel secondo incontro del gruppo B, contro la Polonia in un match con occasioni da una parte e dell’altra: nel primo tempo la squadra allenata da Massimo Migliorini è andata vicina alla marcatura in un paio di circostanze ...

Calcio : Pioli - crediamo ancora a Europa : FIRENZE, 12 MAG - "I miei giocatori credono tanto all'Europa? Sappiamo che con due vittorie potremmo centrare l'obiettivo, ma adesso non pensiamo allo scontro diretto con il Milan, è la gara di domani ...

Acerbis e Spezia Calcio ancora insieme : ecco il rinnovo fino al 2021 : Acerbis, marchio di abbigliamento sportivo con sede ad Albino, in provincia di Begamo, ha annunciato di avere raggiunto un accordo con lo Specia Calcio grazie al quale il brand potrà essere ancora lo sponsor tecnico del club ligure. “Spezia Calcio e Acerbis ancora insieme nel nome della storica maglia bianca che fa battere forte il […] L'articolo Acerbis e Spezia Calcio ancora insieme: ecco il rinnovo fino al 2021 è stato realizzato ...

Calciomercato Napoli - Callejon può lasciare gli azzurri : futuro ancora in Serie A per lo spagnolo? : Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di 'Rai Sport' alla 'Domenica Sportiva', i rossoneri sarebbero all'assalto di Josè Maria Callejon. Il calciatore spagnolo classe 1987 ha una ...

Zanetti : 'Inter-Juve? Ancora una volta episodi contro di noi. Su Calciopoli...' : ... protagonista dell'evento 'Capitano in campo e nella vita' , ha parlato della sua carriera in nerazzurro e di questa ultima stagione: 'Spalletti è un grandissimo allenatore che conosce tutto il mondo ...

Calcio - Champions League 2018 : Bayern in cerca di un’impresa a Madrid - ma il Real vuole ancora scrivere la storia : Un’impresa possibile. C’è fiducia nello spogliatoio del Bayern Monaco in vista della sfida al Real Madrid, match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Al Santiago Benabeu i bavaresi hanno dimostrato un anno fa di essere in grado di ribaltare pronostici già apparentemente scritti e cercheranno di rimediare alla sconfitta interna dell’andata, maturata con le reti di Marcelo a Asensio a fronte del ...

Calcio - Champions League 2018 : Bayern in cerca di un’impresa a Madrid - ma il Real vuole ancora scrivere la storia : Un’impresa possibile. C’è fiducia nello spogliatoio del Bayern Monaco in vista della sfida al Real Madrid, match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2017-2018. Al Santiago Benabeu i bavaresi hanno dimostrato un anno fa di essere in grado di ribaltare pronostici già apparentemente scritti e cercheranno di rimediare alla sconfitta interna dell’andata, maturata con le reti di Marcelo a Asensio a fronte del ...

Calcio - Europa League 2018 : le semifinali. Marsiglia e Salisburgo ancora contro - Arsenal-Atletico finale anticipata : Senza sussulti patriottici, dopo l’eliminazione ai quarti di finale della Lazio, andranno in scena domani sera alle ore 21.05 le due semifinali di Europa League: da una parte si affronteranno Marsiglia e Salisburgo, dall’altra Arsenal ed Atletico Madrid. Gare di ritorno, a campi invertiti, giovedì 3 maggio alla stessa ora. Arsenal-Atletico Madrid è certamente il confronto col maggior blasone: i Gunners sono partiti dalla fase a ...

Pagare per giocare e vincolo : l’inferno del Calcio giovanile in “Ancora oltre la linea” : Luca Vargiu torna a parlare dei problemi che imperversano il calcio giovanile e che ancora tardano a essere risolti L'articolo Pagare per giocare e vincolo: l’inferno del calcio giovanile in “Ancora oltre la linea” è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pagare per giocare e vincol : l’inferno del Calcio giovanile in “Ancora oltre la linea” : Siamo abituati a considerare il mondo pdel calcio soprattutto per gli enormi introiti che vengono percepiti da molti campioni. Non mancano però anche le situazioni decisamente più difficili, ma allo stesso tempo meno pubblicizzate e che invece meriterebbero maggiore attenzione. A mettere in luce uno scenario tutt’altro che rassicurante ci ha pensato Luca Vargiu, che […] L'articolo Pagare per giocare e vincol: l’inferno del ...