Cade muro in Sudafrica | per la prima volta un capitano di colore

Rugby - in Sudafrica Cade un altro muro : Kolisi sarà il primo capitano nero : CITTA' DEL CAPO , Sudafrica , - cade un altro ' muro ' in Sudafrica . Rassie Erasmus, nuovo ct degli Springboks, la nazionale di Rugby per decenni 'feudo' dei bianchi, ha infatti deciso di nominare ...

Firenze - Cade rivestimento del muro in travertino nel bagno degli Uffizi : ferita una turista : Il direttore spiega che "il controllo a tappeto sui rivestimenti di travertino di tutto il piano, per fortuna, non ha portato alla luce altri problemi. Ma poiché dall'esame approfondito effettuato ieri sulla lastra crollata è emerso chiaramente che il lavoro svolto 20 anni fa era di qualità scadente, abbiamo deciso di fissare meccanicamente ogni singola lastra in travertino presente nel piano"