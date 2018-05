Buon compleanno Hernanes | Roberto di Matteo | Massimo Ambrosini…

Auguri Cugina : frasi di Buon compleanno divertenti e originali per una cugina speciale : Fare gli Auguri di buon compleanno ad una cugina speciale non è mai facile come sembra: per questo motivo, abbiamo pensato ad alcune frasi divertenti e originali per sorprenderla. Ci sono cugine che a volte sembrano sorelle, con le quali condividere segreti che altrimenti non riveleresti a nessun altro. Una cugina è un’amica con cui passare momenti belli e brutti, ma a prescindere insieme: e anche la noia scappa via quando sai di poter contare ...