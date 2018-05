Brunetta a Salvini | “Faccia presto | che la casa brucia”

Governo - Salvini : “Se Berlusconi vota Cottarelli - addio alleanza”. Brunetta : “Diremo sì per difendere risparmi” : Superata la notte – una delle più buie della recente storia repubblicana – il leader del Carroccio Matteo Salvini torna a parlare della crisi istituzionale scoppiata dopo il no di Mattarella al nome di Paolo Savona per il dicastero del Tesoro. E inizia a dettare la linea della Lega per la prossima fase politica. “Noi con i 5 stelle alle elezioni? Vedremo, valuteremo sui progetti. Ma vorrei sapere che fa Berlusconi“, ha ...

Governo - Brunetta : “Esecutivo mostruoso. Salvini ha cambiato la storia del centrodestra unito” : “Più del cv del professor Conte mi preoccupa il fatto che il contratto è un imbroglio: se Lega e M5S si fossero presentati insieme alle elezioni non avrebbero vinto. Conte non ha legittimazione democratica: è un tecnico. Credo che quello che sta nascendo sia un Governo mostruoso. Forza Italia farà opposizione”. Sono le parole di Renato Brunetta, deputato di FI, all’uscita da Montecitorio. “Salvini ha cambiato al storia ...

M5s-Lega - Brunetta : “Salvini non parla a nome del centrodestra. Contratto? Spero sia piu` serio della bozza - sarebbe follia” : “Salvini? Sta facendo un governo con il M5s, ha preso questa strada. Non parla a nome del centrodestra“. Ad attaccare il segretario leghista è l’ex capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta, mentre procedono le trattative tra 5 Stelle e Lega sul contratto. “Speriamo che Salvini al tavolo porti il programma di centrodestra, ma nel nostro programma non c’è la cancellazione del debito” prevista nella bozza ...

BERLUSCONI STOPPA SALVINI - "PENSACI BENE"/ E Brunetta guarda al voto : "Cav pronto a candidarsi a Palazzo Chigi" : BERLUSCONI "riabilitato" vuole spaccare il Governo gialloverde di SALVINI e Di Maio: Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti, "M5s sono inaffidabili". Le mosse nel Centrodestra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 19:21:00 GMT)

M5s-Lega - Brunetta : “Salvini? Non mi fido di lui. Si è comportato come un fidanzato cafone con la sua ragazza” : Durissimo j’accuse del deputato di Forza Italia. Renato Brunetta, al leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito del suo accordo di governo con Luigi Di Maio. Ospite de L’Aria che Tira (La7), l’ex capogruppo di Fi alla Camera dei Deputati, esordisce: “Non mi aspettavo questo suo comportamento. Per quei maledetti tre punti in più che ha preso alle elezioni rispetto a Forza Italia, Salvini ha pensato il leader della coalizione di centrodestra. ...

Renato Brunetta - l'attacco contro Matteo Salvini : 'Fa il taxista di Di Maio' : 'La decisione vale un immediato salto potenziale in termini di punti. Diciamo che ci riporta tranquillamente sopra il 20 per cento, secondo me intorno al 25 '. Renato Brunetta quantifica la ...

governo di maio salvini quirinale Brunetta toti berlusconi : Una proroga, breve, per l’estremo tentativo di scongiurare nell’ordine: un governo “terzo” e un voto d'estate i cui esiti sarebbero meno scontati di quanto non si possa immaginare. Sergio Mattarella la concede su richiesta di Luigi di maio e Matteo salvini, i due giovani protagonisti di questa fase della vicenda politica, mantenendo la mezza promessa che aveva fatto filtrare ieri sera, sul tardi. Quella, ...

Brunetta - delirio continuo. Adesso dà ordini a Salvini : 'Rimangiatelo!'. Da ridere : 'La dichiarazione di Luigi Di Maio è falsa, sia in punta di diritto che dal punto di vista politico. È la legge a prevedere le coalizioni. Nel caso del centrodestra, l'alleanza ha vinto più di 170 ...

'Ma Salvini non comanda il centrodestra' - ci dice Brunetta : Roma. "Come sempre Berlusconi ha la capacità di stupire, soprattutto quando tutti lo pensano nell'angolo", dice al Foglio il professor Renato Brunetta, già presidente dei deputati di Forza Italia e ...

Brunetta (FI) : “Salvini ci deve rispetto - come Berlusconi ne ha avuto per la Lega dal ’94” : Brunetta, dopo lo strappo ricucito in extremis nel centrodestra, con l'elezione dell'azzurra Elisabetta Casellati, avverte: "Qui c’è in gioco l’esistenza del centrodestra, c’è in gioco l’esistenza di Forza Italia e del futuro del Paese".Continua a leggere