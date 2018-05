Brescia Olimpia Milano Streaming video e diretta Rai tv | orario e risultato live

DIRETTA / Olimpia Milano Brescia (risultato live 89-68 finale) streaming video e tv : la serie torna in parità : DIRETTA Olimpia Milano Brescia , streaming video e tv: orario e risultato live di gara-2 della semifinale playoff di basket serie A1. Colpo della Germani che ha vinto il primo episodio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:38:00 GMT)

Diretta / Olimpia Milano Brescia streaming video e tv : il grande ex - orario (playoff - semifinale gara-1) : Diretta Olimpia Milano Brescia , streaming video e tv: orario e risultato live di gara-1 della serie di semifinale playoff. La EA7 parte favorita ma la Leonessa potrebbe essere un osso duro(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:52:00 GMT)

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano in vetta. Brescia ferma l’Olimpia. Varese vince anche a Bologna : A tre giornate dal termine la Serie A ha una coppia al comando. La Reyer Venezia raggiunge in vetta alla classifica l’Olimpia Milano. I Campioni d’Italia in carica espugnano il campo della Dinamo Sassari per 92-84 grazie ad un’ottima prestazione di MarQuez Haynes ed Austin Daye, entrambi con 18 punti a referto. Venezia ha sfruttato la sconfitta dopo un tempo supplementare di Milano contro una straordinaria Brescia, che si ...