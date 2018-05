Brasile | Temer annuncia concessioni a camionisti

Sciopero camionisti Brasile - Temer cede : 04.39 Il presidente brasiliano Michel Temer ha annunciato una serie di concessioni alle rivendicazioni dei camionisti in Sciopero per arrivare a un accordo che garantisca la fine del blocco delle strade, che in una settimana ha paralizzato il Paese. Temer ha promesso sgravi fiscali sul diesel per 60 giorni,l'eliminazione dei pedaggi per i viaggi senza carico, una tabella di prezzi minimi per i trasporti e la garanzia che il 30% di quelli ...

Brasile, sciopero camionisti: Temer ordina lo sblocco delle strade

Michel Temer - il presidente del Brasile - ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni : Michel Temer, presidente del Brasile dall’estate 2016, ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni, previste per ottobre 2018: ha detto che supporterà Henrique Meirelles, attuale ministro delle Finanze. Temer – diventato presidente dopo la destituzione di destituzione di Dilma Rousseff, The post Michel Temer, il presidente del Brasile, ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni appeared first on Il Post.