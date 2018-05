Bpm | le motivazioni dei giudici | “Nessuna struttura parallela organizzata”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 maggio 2018) “Non è dato vedere alcuna, alcuna autonoma organizzazione, men che meno alcun autonomo interesse dell’ipotizzato sodalizio“. Sono queste le, come si legge nelle circa 60 pagine depositate nei giorni scorsi, per cui il Tribunale ha ritenuto di assolvere dal reato di associazione per delinquere l’ex numero uno di Bpm Massimo Ponzellini, il suo allora braccio destro Antonio Cannalire, l’avvocato Onofrio Amoruso Battista, all’epoca dei fatti probiviro di Bpm, l’ex consigliere Giorgio Bianchini Scudellari e Alessandro Lamonica, legale rappresentante di Atlantis B-Plus, tra gli imputati nel processo sulla vicenda di Banca Popolare di Milano e dei presunti finanziamenti illeciti concessi a imprenditori. Per imilanesi della prima sezione penale, presidente Guido Salvini, Andrea Ghinetti e Chiara Nobili a latere, anche per via della prescrizione di una ...