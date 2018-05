Boston Cleveland Risultato finale 79-87 | LeBron James trascina i Cavaliers alle NBA

Come è finita la gara-7 dei playoff NBA tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics : I Cleveland Cavaliers hanno vinto gara-7 delle finali dei playoff NBA della Eastern Conference contro i Boston Celtics e sono diventati la prima squadra a qualificarsi per le finali del torneo. La partita si è giocata questa notte a Boston The post Come è finita la gara-7 dei playoff NBA tra i Cleveland Cavaliers e i Boston Celtics appeared first on Il Post.

Playoff NBA - Kevin Love salterà gara-7 tra Cleveland e Boston : Kevin Love si appresta a saltare gara-7 tra Cleveland e Boston, la finale di Conference è giunta all’atto decisivo, ma non avrà un interprete importante Kevin Love si appresta a guardare dalla panchina gara-7 di finale di Conference ad Est tra Cleveland e Boston. Il lungo dei Cavs è stato costretto a lasciare il campo dopo soli 5 minuti di gara-6 a causa di un colpo alla testa. L’NBA ha delle regole ferree per i colpi al capo e ...

NBA 2018 : LeBron James trascina Cleveland. Boston battuta 109-99 : si va a gara-7! : La finale della Eastern Conference sarà decisa domenica notte in gara-7. Nel sesto episodio della serie i Cleveland Cavaliers hanno battuto i Boston Celtics per 109-99 rimandando ogni discorso all’ultima partita, in programma al TD Garden. È stato inevitabilmente LeBron James il protagonista assoluto della serata, chiusa con 46 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, passando quasi tutti i minuti sul parquet (46 minuti). Il Re, spalle al muro, ha ...

Basket Nba - finale Est LeBron non basta a Cleveland - Tatum spinge Boston verso le Finals : Boston - Al TD Garden non si passa. Boston non sbaglia gara-5 nella finale della Eastern Conference e torna in vantaggio nella serie, 3-2, costringendo Cleveland a vincere il prossimo match per non ...

