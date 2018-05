: #UltimOra #Borse, Milano apre positiva e #spread in calo #Canale50 - SkyTG24 : #UltimOra #Borse, Milano apre positiva e #spread in calo #Canale50 - ilconteamar : RT @rossbova: Borse aperte Spread da 220 a 190 Milano più 1,5 %. Che vi avevo detto? - TelevideoRai101 : Borse. Milano positiva, spread in calo -

Apertura in rialzo per la Borsa di, dopo le perdite della scorsa settimana. A Piazza Affari, l'Ftse Mib è in deciso rialzo: +1,5% a 22.734 punti. Inlofra il Btp e il Bund tedesco: 190 punti in avvio con rendimento del decennale intorno al 2,34%. Euro in netto rialzo,scambiato a 1,1719 dollari e 128,2 yen, in apertura dei mercati valutari.(Di lunedì 28 maggio 2018)