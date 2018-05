economia.ilmessaggero

: #borse in agguato/ Perché fanno paura la City e Wall Street - ilmessaggeroit : #borse in agguato/ Perché fanno paura la City e Wall Street -

(Di martedì 29 maggio 2018) Gli auspici del presidente Mattarella non hanno prodotto l'esito sperato. Affidare l'incarico di formare il nuovo governo a una figura di alto profilo come Carlo Cottarelli, non è bastato - almeno per ...