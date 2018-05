Borse a picco dopo stop al governo con M5s-Lega

ilgiornale

(Di lunedì 28 maggio 2018)il flop delgialloverde con la rinuncia di Giuseppe Conte e il veto del Colle sul nome di Paolo Savona è scontro aperto tra Mattarella, M5s e. Il presidente della Repubblica nel suo discorso di ieri sera ha affermato di aver fatto questa scelta per "tutelare i risparmi degli italiani". Un riferimento, quello del Colle, anche al livello dello spread che di fatto in queste ultime settimane ha toccato e superato quota 230.Adesso,il "no" a Conte da parte del Quirinale, lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi è calato a quota 191. Nove punti in meno rispetto alla quota 200 toccata venerdì scorso. Il differenziale sembrava reagire dunque in questo modo davanti al naufragio delM5s-che da tanti era visto in chiave antieuropea. Il rendimento del decennale è calato al 2,36 per cento. Ora bisogna capire come reagirà lo spread all'incarico Cottarelli. Ma di certo ...