Borsa | ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo Spread giù Piace Cottarelli

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace il nome di Carlo Cottarelli : Apertura in netto rialzo per la Borsa di Milano dopo lo stop al governo Lega-Movimento 5 Stelle e in vista dell'incontro tra Cottarelli e Mattarella questa mattina al Quirinale. Il 'primo' Ftse Mib ha segnato un rialzo dell'1,16% a quota 22.662 punti; All Share +1,33%