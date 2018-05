Borsa | Milano in picchiata Spread risale a 233 punti

Borsa Milano inverte rotta su timori nuove elezioni - tornano... : In un report una grossa banca d'affari italiana consiglia disottopesare i titoli domestici fino a quando l'esitodell'attuale crisi politica sia stato chiarito. 'Il movimento di stamani era legato a ...

Borsa Milano peggiora -0 - 52% e lo spread risale a 206 punti : Roma, 28 mag. , askanews, Marcata volatilità sui mercati italiani, con la Borsa di Milano che dopo aver invertito la rotta accentua i nuovi cali al meno 0,52 per cento dell'indice Ftse-Mib, a fronte ...

Borsa : europee proseguono positive - Milano in rosso (-0 - 12%) : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – Prosegue positivo l’andamento delle piazze finanziarie europee con la sola Milano che ha girato in negativo. Alle 11 Francoforte avanza dello 0,24%, Madrid segna +0,42%, Parigi +0,27%, Amsterdam +0,17%, Bruxelles +0,07%. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,12%, l’All Share -0,16%. L'articolo Borsa: europee proseguono positive, Milano in rosso (-0,12%) sembra essere il primo su Meteo Web.

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Bper a -3 - 4% - Ferrari a +1 - 1% - 28 maggio 2018 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica.

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace il nome di Carlo Cottarelli : Apertura in netto rialzo per la Borsa di Milano dopo lo stop al governo Lega-Movimento 5 Stelle e in vista dell'incontro tra Cottarelli e Mattarella questa mattina al Quirinale. Il 'primo' Ftse Mib ha segnato un rialzo dell'1,16% a quota 22.662 punti; All Share +1,33% Segui su affaritaliani.it

Borsa - a Milano bruciati 51 miliardi di euro in nove sedute : Piazza Affari ha bruciato circa 51 miliardi di euro di capitalizzazione dal 15 maggio, quando le tensioni legate alla formazione del nuovo governo Lega-M5s hanno iniziato a condizionare i mercati. L'...

Borsa Milano chiude in calo - nodo governo : ... che ha chiuso in perdita dell'1,54%, con gli investitori in attesa che vengano sciolti i nodi sulla composizione del governo, in particolare quello relativo all'Economia. Le Borse europee sono state ...

Borsa Milano chiude in rosso : Ftse Mib a -1 - 54% - banche a picco : Roma, 25 mag. , askanews, Venerdì negativo per la Borsa di Milano, con i titoli bancari in forte calo. Al termine delle negoziazioni a Piazza Affari, il Ftse Mib segna -1,54% e l'All-share -1,41%. Le ...

Borsa Milano prosegue debole su incertezze governo - giù banche - ... : Piazza Affari si muove debole,penalizzata dalle incertezze sul nuovo esecutivo che siconcentrano sulla nomina al ministero chiave dell'Economia, doveil leghista Matteo Salvini ha ribadito di vedere bene PaoloSavona, noto per le posizioni euroscettiche. Lo spread sul rendimento fra i titoli di Stato italiani eBund tedeschi si è ...