Borsa | Milano chiude con Ftse Mib -2 | 08%

Borsa Milano chiude in calo di oltre 2% su timori politica : La BORSA di MILANO perde oltreil 2% con i bancari sotto pressione sui timori politici, in unmercato che segue l'andamento dello spread tra Btp e Bund. Si teme che nuove elezioni diano una forte ...

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Unicredit a -4 - 7% - Banco Bpm a -6 - 5% (28 maggio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:01:00 GMT)

Borsa - Milano in picchiata. Spread risale a 233 punti : Bancari sotto pressione a Piazza Affari. Gli analisti predicano cautela, anche l'euro torna sui minimi da 6 mesi

Borsa Milano inverte rotta su timori nuove elezioni - tornano... : In un report una grossa banca d'affari italiana consiglia disottopesare i titoli domestici fino a quando l'esitodell'attuale crisi politica sia stato chiarito. 'Il movimento di stamani era legato a ...

Borsa Milano peggiora -0 - 52% e lo spread risale a 206 punti : Roma, 28 mag. , askanews, Marcata volatilità sui mercati italiani, con la Borsa di Milano che dopo aver invertito la rotta accentua i nuovi cali al meno 0,52 per cento dell'indice Ftse-Mib, a fronte ...

Borsa : europee proseguono positive - Milano in rosso (-0 - 12%) : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – Prosegue positivo l’andamento delle piazze finanziarie europee con la sola Milano che ha girato in negativo. Alle 11 Francoforte avanza dello 0,24%, Madrid segna +0,42%, Parigi +0,27%, Amsterdam +0,17%, Bruxelles +0,07%. A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,12%, l’All Share -0,16%. L'articolo Borsa: europee proseguono positive, Milano in rosso (-0,12%) sembra essere il primo su Meteo Web.

Borsa - ok allo stop a Lega-M5sMilano in deciso rialzo. Spread giù Piace Cottarelli. Volano le banche : Euforia a Piazza Affari nelle primssime fasi di contrattazioni, con il Ftse Mib che 'strappa' a +2% a quota 22.843 punti; All Share +1,96%. Brillano i bancari (Banco Bpm +2,56%, Unicredit +3,12%, Ubi +2,95%, Intesa Sanpaolo 2,37%); bene anche gli energetici con Enel a +2,13%, Eno a +0,51%. Segui su affaritaliani.it

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e la reazione al fallimento del Governo Conte (28 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI inizia la settimana con pochi dati macroeconomici in agenda. Attenzione alla politica. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 04:49:00 GMT)

Borsa - a Milano bruciati 51 miliardi di euro in nove sedute : Piazza Affari ha bruciato circa 51 miliardi di euro di capitalizzazione dal 15 maggio, quando le tensioni legate alla formazione del nuovo governo Lega-M5s hanno iniziato a condizionare i mercati. L'...

Borsa Milano chiude in calo - nodo governo : ... che ha chiuso in perdita dell'1,54%, con gli investitori in attesa che vengano sciolti i nodi sulla composizione del governo, in particolare quello relativo all'Economia. Le Borse europee sono state ...