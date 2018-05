Borsa in calo | lo spread risale oltre 220 Banche giù

Borsa in calo a -0 - 7% - soffrono le banche - spread a 205 : Secondo Boccia, "serve un'economia forte e una politica forte, serve avere chiaro che abbiamo bisogno di un governo che sia, abbiamo già chiarito, a vocazione europeista". Questo, a suo avviso, "non ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 11.30. Salvini : se Berlusconi lo vota addio alleanza. Borsa su - spread in calo : Fine settimana politico convulso e dagli sbocchi ancora da decifrare. Il presidente Mattarella boccia la candidatura di Paolo Savona al Tesoro scatenando l’ira di Salvini e Di Maio: «Allora il voto non conta nulla». Conte rimette il mandato aprendo una crisi istituzionale difficile da gestire. Il Quirinale convoca l’ex commissario alla Spending review Carlo Cottarelli mentre i vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il ...

Borsa - spread in deciso calo a 191 - 9 punti : Rendimento 2,36%. Venerdì scorso aveva superato i 200 punti - Dopo le vicende politiche del weekend, la settimana dello spread si apre in deciso ribasso, con il differenziale tra Btp e Bund a 191,9 ...

Borsa Milano chiude in calo - nodo governo : ... che ha chiuso in perdita dell'1,54%, con gli investitori in attesa che vengano sciolti i nodi sulla composizione del governo, in particolare quello relativo all'Economia. Le Borse europee sono state ...

Borsa amplia calo su incertezze politiche Affondano le banche - spread a 215 punti Spiegel : Italia scroccona - colpa di Draghi : Il differenziale di rendimento tra i decennali di Italia e Germania ha toccato un massimo di 215 punti base, con un rendimento al 2,53%: mai così alto da febbraio 2014

Lo spread in calo sotto 180 punti. Borsa positiva : Roma, 24 mag. , askanews, Scende lo spread fra Btp italiano e Bund tedesco che si attesta sotto i 180 punti base , 179,40, con un rendimento del decennale al 2,33%. Leggero rialzo per Piazza affari in ...

Borsa Italiana - in calo il controvalore degli scambi del 23/05/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,92 miliardi di euro, in ribasso , -4,49%, , rispetto ai precedenti 3,05 miliardi. I ...

Borsa - Piazza Affari chiude in calo : Ftse Mib -1 - 31% : Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,31% a 22.911 punti, mentre il Ftse All Share ha lasciato sul terreno l'1,26% a 25.101 punti.