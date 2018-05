Borsa ancora giù | volano lo spread con la Spagna e i Cds

Borsa di Tokyo ancora giù - Nikkei perde 1 - 11% : Borsa di Tokyo ancora giù, Nikkei perde 1,11% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in netto ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 22.437,01 punti, con una perdita di 252,73 punti, pari all’1,11 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.621,29 punti, salendo 2 minuti dopo fino a 22.644,69 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa - Milano ancora giù in attesa Governo : L'incertezza politica costa alla Borsa di Milano un'altra seduta in forte calo, con il Ftse Mib che perde l'1,3% e va sotto i 23mila punti. Investitori e osservatori internazionali sono in attesa di capire quale ...

Borsa di Tokyo - ancora rialzo - Nikkei guadagna 0 - 31% : Borsa di Tokyo, ancora rialzo, Nikkei guadagna 0,31% – La Borsa di Tokyo comincia la settimana confermando il trend positivo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 23.002,37 punti, con un guadagno di 72,01 punti, pari allo 0,31 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.937,58 punti, scendendo mezz’ora dopo fino a 22.935,31 punti, il livello più ...

Ancora febbre in Borsa e per lo spread : L'incertezza politica pesa sui mercati. Piazza Affari dopo una giornata nervosa chiude in rosso, - 1,48%, con il differenziale Btp/Bund oltre 160 punti. Giù le banche -

Spread ai massimi da ottobre Borsa -1 - 5% e Mps cade ancora : Nuova giornata di passione per Mps in Piazza Affari dopo l'8% ceduto nella vigilia con le prime indicazioni sul contratto di governo tra M5S e Lega. Il titolo ha lasciato sul campo il 3,52% a 2,82 ...

Borsa di Tokyo ancora su - Nikkei guadagna 0 - 40% : Borsa di Tokyo ancora su, Nikkei guadagna 0,40% – La Borsa di Tokyo chiude la settimana con un nuovo rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.930,36 punti, con un guadagno di 91,99 punti, pari allo 0,40 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.907,20 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.867,30 punti, il livello più basso della ...

Borsa di New York ancora in rosso a metà giornata : TeleBorsa, - Continua la seduta in calo la seduta della Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,96%, interrompendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il ...

Borsa di New York ancora in rosso a metà giornata : Continua la seduta in calo la seduta della Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,96%, interrompendo la serie di otto rialzi consecutivi, iniziata il 3 di questo ...

Borsa : Milano scende ancora con Italgas : ANSA, - Milano, 8 MAG - Dopo un'apertura in rosso, Piazza Affari continua a scendere. Il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,58%, appesantita da Italgas , -2,8%, , che ha presentato i dati della ...

Tesla vede ancora rosso : Musk dribbla gli analisti ma scivola in Borsa : È stata la conference call “più insolita degli ultimi venti anni”, secondo Morgan Stanley. Nell’occhio del ciclone ci sono Elon Musk e la sua Tesla. Sono stati presentati oggi i risultati del primo trimestre del 2018 e non sono mancare le scintille tra gli analisti e il fondatore di Tesla. Che, senza mezzi termini, ha bollato le loro domande come “noiose” e “aride”. Ma andiamo con ordine e partiamo dai ...

Borsa di Tokyo ancora su - Nikkei guadagna 0 - 66% : Borsa di Tokyo ancora su, Nikkei guadagna 0,66% – La Borsa di Tokyo anche oggi ha chiuso in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 22.467,87 punti, con un guadagno di 148,26 punti, pari allo 0,66 per cento. In apertura l’indice ha registrato 22.466,66 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 22.357,53 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Piaggio - il male oscuro in BorsaCina e India non pagano ancoraPeccato originale? Sempre il debito : Un bilancio 2017 più che lusinghiero per Piaggio fa recuperare terreno al titolo in borsa, ma anche così l’azienda di Pontedera, dal 2003 passata sotto il controllo di Roberto Colaninno, resta appena sui livelli dell’Ipo del 2006. Il mercato non sembra impressionato neppure dagli annunci di nuove partnership in India e Cina, positivi dal punto di vista strategico ma che difficilmente avranno un impatto significativo quest’anno e il prossimo. ...

Tim balza ancora in Borsa - Zingales : "La mossa di Cdp è sbagliata e ha fatto lievitare i prezzi - Costamagna va licenziato" : L'ingresso della Cassa depositi e prestiti nel capitale di Telecom Italia "è un passo sbagliato" e "mi preoccupa molto soprattutto per il modo in cui è stato fatto l'annuncio", perchè "così si fanno lievitare i prezzi per chi acquista". E' quanto ha affermato, durante una pausa dei lavori del Workshop Ambrosetti, l'economista ed ex consigliere di Tim, Luigi Zingales.Inoltre, ha aggiunto, "non capisco la ...

Fincantieri tira i remi in barca Deludono i profitti : -10% in Borsa Macron è l'ancora di salvataggio : Troppa cautela sui profitti. Che è successo a Fincantieri, ribattezzata dagli analisti e dal mercato dopo la fusione con la francese Stx la nuova Airbus dei mari? Il colosso navale guidato da Giuseppe Bono perde infatti oltre il 10% a 1,2264 euro in Borsa nel giorno successivo alla diffusione dei risultati di bilancio 2017 e del nuovo piano industriale, Segui su affaritaliani.it