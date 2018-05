BOOM! Arriva MasterChef All Stars con le vecchie glorie del cooking show

davidemaggio

(Di lunedì 28 maggio 2018)La crème de la crème.riapre le sue cucine ai migliori concorrenti delle sette edizioni sin qui andate in onda. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi l’arrivo diAll, le cui registrazioni inizieranno a metà giugno. Dopo sette edizioni, e con l’ottava in arrivo, per ilsatellitare èto, dunque, il momento dei primi bilanci e delle rivincite. Le registrazioni inizieranno a metà giugno. Lo spin offAllè nato in Australia nel 2012 e ha uno scopo benefico. In Italia, ci ha provato in queste settimane Top Chef a rimettere ai fornelli ex concorrenti con esiti fallimentari. Il programma del Nove, tuttavia, non ha né la storia, né il seguito del concorrente targato Sky Uno. Il franchise disi rinnova così attingendo al passato e dovendo rinunciare, per la versione classica, alla novità della passata ...