BOOM! Andrea Delogu e Gabriele Corsi in predicato per Quelli che il Calcio Serie B

“Basta - ora devo dire la verità”. La confessione di Akash Kumar. Pablo a ‘Ciao Darwin’ e Andrea a ‘Temptation Island’ - il concorrente di Ballando con le stelle vuota il sacco sulla sua identità (BOOM!) : ”Chi è veramente Akash Kumar?”. La domanda sul concorrente di ”Ballando con le stelle” è rimbalzata in rete prepotentemente dopo la pubblicazione di alcuni video in cui il 25enne appare. Due occasioni e due nomi diversi. Quando ha partecipato alla prima edizione di ”Temptation Island” nel ruolo di tentatore si chiamava Andrea P., mentre a ”Ciao Darwin”, dove gareggiava nel gruppo dei ”belli”, il suo nome era Pablo Romeo. In entrambe le ...