Bocciato per troppe assenze | Tar condanna la scuola a risarcirlo | “Troppo severa”

Bocciato per troppe assenze - riammesso da Tar Puglia/ Colpa della scuola : troppo severa : Bocciato per troppe assenze, riammesso da Tar Puglia: Colpa della scuola, troppo severa. Le ultime notizie sulla sentenza: istituto scolastico e Miur condannati a pagare spese(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 21:05:00 GMT)

Bocciato per assenze - Tar punisce scuola : ANSA, - LECCE, 28 MAG - Bocciato per le troppe assenze ma il Tar di Lecce, dopo aver disposto lo scorso anno la sospensiva della decisione, ha confermato con sentenza che si era trattato di un ...

Bocciato per le troppe assenze - il Tar di Lecce condanna la scuola a risarcirlo : "Fu severa" : Il 12enne non fu ammesso alla terza media ma i giudici hanno condannato scuola e Miur a risarcire 4mila euro di spese legali: "assenze dovute a un problema di...

MATTARELLA CONTRO SAVONA : PERCHÈ LO HA Bocciato/ Rinaldi : “A Borse chiuse pubblicherò lettera del prof” : Sergio MATTARELLA, Paolo SAVONA e il ministero dell'Economia: ecco perché lo ha silurato. “No a un sostenitore dell'uscita dell’Italia dall'euro”, ha dichiarato il capo dello Stato.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:51:00 GMT)

L'abito da sposa di Meghan Markle al Royal Wedding Bocciato da Katy Perry : 'Ha vinto Kate Middleton!' : Apprezzato da mezzo mondo per l'eleganza e la semplicità, L'abito da sposa di Meghan Markle non ha convinto Katy Perry . Intercettata da Entertainment Tonight il giorno dopo la cerimonia, la popstar e giurata di American ...

[Il retroscena] Sapelli - premier per una notte del governo Lega - Cinque Stelle. "Bocciato da Mattarella perché antieuropeista" : Sapelli nell'operazione-governo aveva dunque già coinvolto altre personalità, e tra questi l'ex ministro dell'Economia del penultimo governo di Silvio Berlusconi, non un novellino qualsiasi delle ...

Usa - Bocciato per la terza volta il programma di Trump sull'immigrazione : Il programma che Trump vuole abolire è il DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals). Voluto dall'allora presidente Barack Obama, ha l'obiettivo di proteggere dalle espulsioni gli immigrati irregolari che erano entrati negli Stati Uniti quando erano bambini

In Italia Bocciato per condotta soltanto lo 0 - 1% degli studenti : Lo 0,1 per cento. Questa percentuale aiuta a capire perché ogni giorno c?è un insegnante umiliato, minacciato, perfino colpito, immancabilmente filmato, senza che il sistema...