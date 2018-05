Boccia | ' Senza euro sarebbe la fine dell' Italia'

Governo - Boccia (Pd) attacca Orfini e i renziani : “Folle chiudere a Fico senza neppure ascoltarlo” : “Ho già scritto ad Orfini : trovo inopportune le dichiarazioni di tutte i miei colleghi del Partito Democratico che qualche minuto dopo l’ufficializzazione dell’incarico a Roberto Fico , si sono affrettati a dire quello che pensano. Lo trovo poco rispettoso nei confrontanti di sia di Fico che del Presidente Mattarella”. Francesco Boccia protesta per le posizioni espresse in casa dem ancor prima di aver incontrato il ...

Bullismo in classe – Pittoni (Lega) : abolita di fatto la Bocciatura - insegnanti senza strumenti per gestire alunni : Sulla questione del Bullismo nelle scuole italiane è intervenuto il senatore Mario Pittoni. Con l’abolizione di fatto della bocciatura i docenti vengono privati degli strumenti per gestire gli studenti. Il pensiero del responsabile federale Istruzione della Lega rispecchia l’opinione dell’intera comunità educante. In molti hanno rilevato nelle dichiarazioni del ministro Valeria Fedeli un intervento tardivo. […] L'articolo ...