BMW X3 - Una settimana con la xDrive M40i Day 1

BMW M5 Competition - la berlina che va come una supercar : Per gente cresciuta in un periodo in cui una Ferrari F355 era in grado di sviluppare 380 CV e una F50 ne raggiungeva 520, potenze sopra i 600 CV sono roba da super super car. La costante evoluzione portata dai più importanti brand automobilistici nel settore motoristico ha, in realtà, fatto sì che valori di questo tipo siano, oggi, disponibili anche su vetture che possono essere guidate tutti i giorni, senza il minimo impegno, pronte a ...