Bmw 9cento Concept | la futuristica Sport turismo al Concorso d’Eleganza Villa d’Este

(Di lunedì 28 maggio 2018) Stilosa,iva e confortevole, la Bmwsi presenta come la moto del futuro in grado di accontentare le più diverse esigenze di guida Sotto i riflettori dell’attesod’Eleganzad’Este fa il suo debutto laBmw, prototipo che anticipa la prossimaiva dadella Casa di Monaco. Realizzata su un telaio in lega di alluminio rinforzato con CFRP (Carbon Fibre Reinforced Plastic), questa moto offre il massimo del divertimento, grazie anche ad una distribuzione dei pesi concentrata verso la zona anteriore. Le forcella a steli rovesciati e il forcellone con monoammortizzatore senza leveraggi offrono il massimo confort durante i lunghi viaggi, inoltre risulta degno di nota le borse laterali che si attaccano alla coda sfruttando un elettromagnete e allargano la seduta dedicata al passeggero ...