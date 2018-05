Bimbo di quattro anni rischia di cadere dal quarto piano | salvato dal passante eroe

Infanzia : solo un Bimbo su quattro frequenta l'asilo nido : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - solo un bambino su quattro frequenta in Italia l'asilo nido . E' uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale 'Narrare le infanzie' in corso a Palermo fino a domani. “Alla base del confronto di questi giorni a Palermo, ci sono le differenze che costellano il P

Infanzia : solo un Bimbo su quattro frequenta l'asilo nido : solo un bambino su quattro frequenta in Italia l'asilo nido . E' uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale 'Narrare le infanzie' in corso a Palermo fino a domani. 'Alla base del confronto ...

Infanzia : solo un Bimbo su quattro frequenta l’asilo nido : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – solo un bambino su quattro frequenta in Italia l’asilo nido. E’ uno dei dati emersi oggi durante il convegno nazionale ‘Narrare le infanzie’ in corso a Palermo fino a domani. ‘Alla base del confronto di questi giorni a Palermo, ci sono le differenze che costellano il Paese sul fronte dei servizi educativi, marcando le distanze tra Nord e Sud. Distanze che oggi anche Save the ...