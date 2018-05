Bimbo di due mesi cade dalle braccia del padre mentre lo culla | muore in ospedale

Pisa - Bimbo di due mesi cade dalle braccia del padre mentre lo culla e muore in ospedale : È morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale a Pisa un bimbo di due mesi giunto al pronto soccorso dopo essere caduto mentre il padre lo cullava per farlo addormentare. L'episodio è avvenuto ...

Bimbo DI 11 ANNI SCOMPARSO A MIRANDOLA RITROVATO A COMACCHIO/ Ultime notizie : si era allontanato due giorni fa : Modena, bambino di 11 ANNI SCOMPARSO a MIRANDOLA. Ricerche in corso da parte dei carabinieri: si è allontanato volontariamente? Diffuse generalità e foto anche fuori provincia(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:46:00 GMT)

Bimbo gioca con la pistola e uccide il fratellino di due anni : Ha trovato una pistola in casa e l'ha scambiata per un giocattolo. Un bambino di quattro anni ha sparato al fratellino di due anni, uccidendolo. La tragedia è avvenuta mercoledì nella Contea di Louisa, in Virginia...

Bimbo di due mesi trovato abbandonato in strada sotto la pioggia : Lo avevano notato dalla finesetra, da solo, nel passeggino in mezzo alla strada, sotto la pioggia. Sono scesi a controllare sperando di aver visto male e invece no, nel passeggino c'era un neonato che singhiozzava spaventato...

Crolla cornicione a Chiaia - due feriti : trauma cranico per Bimbo di un anno : Crolla un cornicione che ferisce un bimbo di un anno e un adulto, entrambi in ospedale. L'incidente è avvenuto su via Sant'Anna di Palazzo, una stradina perpendicolare a via Chiaia, intorno alle 22. ...

Bimbo dimenticato in gita - due prof indagati : 'è un segreto - tu non dire nulla' Video : È un nostro segreto, mi raccomando non dire niente a nessuno, nemmeno a mamma e papa'. Queste sono le parole che uno dei due professori di Catania che accompagnava una scolaresca in gita nel centro storico della citta' ha detto a un piccolo alunno cercando di rimediare a un errore non da poco: lo avevano dimenticato nella centrale piazza Duomo a fine uscita. Il professore, allertato da un passante, lo è andato poi a recuperare con il suo scooter ...

Catania - dimenticano Bimbo di 11 anni dopo la gita : due insegnanti denunciati : Il piccolo lasciato da solo a terra dal pullman e rassicurato dai passanti, poi un insegnante è tornato indietro a riprenderlo.Continua a leggere

Paese sotto choc per la morte di un Bimbo di due anni : di Alessandra Lancia Contigliano, in provincia di Rieti, sotto choc per la morte improvvisa del piccolo Tommaso, due anni, spirato ieri alll'ospedale De Lellis dove era arrivato nella notte con febbre ...

Terracina - trovati due cadaveri in mare : sono di una donna e un Bimbo - : I due corpi senza vita sono stati recuperati e trasportati al porto dalle motovedette della capitaneria

Bimbo di due anni muore strangolato dalla cinghia della borsa della madre : Dramma a Marsala (Trapani), dove un bambino di quasi due anni - li avrebbe compiuti tra pochi giorni - è morto, mentre giocava, strangolato dalla cinghia della borsa della madre, che era appesa a una sedia...

Bimbo allontanato dalla madre : due nuove denunce : Atteso incontro tra il legale della mamma e i servizi sociali. L'avvocato: 'Assistente e psicologa hanno detto il falso'