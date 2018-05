Biglietti per la Partita del Cuore a Genova | le formazioni di Nazionale Cantanti e

Secondary ticketing - un mercato al capolinea? Multe per chi rivende Biglietti a prezzi folli - ecco chi colpirà : Si torna a parlare del Secondary ticketing e della rivendita dei biglietti dei concerti ed eventi online acquistati tramite bot. L'Agcom avrebbe deciso di infliggere pesanti Multe ai portali di ...

I Good Charlotte a Milano nel 2019 - unica data italiana per il nuovo album Generation RX : prezzi dei Biglietti in prevendita : Annunciata l'unica data italiana dei Good Charlotte a Milano nel 2019: la band è pronta a ritornare nel nostro Paese per un concerto evento domenica 3 febbraio 2019 all'Alcatraz. Il gruppo dei fratelli Madden sarà nel nostro Paese per presentare il nuovo album di inediti dal titolo Generation RX, la cui uscita è prevista per il 14 settembre. Da metà anni '90, i Good Charlotte si sono affermati come una delle realtà più originali del pop ...

Come incontrare Shawn Mendes in Italia e vincere i Biglietti per i concerti a Bologna e Torino : dettagli del concorso : .Come partecipare al concorso per incontrare Shawn Mendes in Italia e aggiudicarsi gli ultimi e introvabili biglietti per i suoi concerto nel 2019! In occasione dell'uscita del nuovo album d'inediti Shawn Mendes The Album, Universal Music ha indetto un concorso per tutti coloro che desiderano incontrare l'artista canadese e/o partecipare ad uno dei concerti in programma per marzo 2019. Come partecipare? Semplicissimo: oggi, venerdì 25 ...

'DiscoverEU' - online il sito per i Biglietti gratis ai 18enni - : Le candidature dei nati fra il 2 luglio 1999 e il primo luglio 2000 potranno essere inviate dal mezzogiorno del 12 giugno fino al mezzogiorno del 26 giugno. Un secondo round di candidature sarà aperto ...

Ben Harper in Italia nel 2018 - unico concerto per The Innocent Criminals : Biglietti in prevendita : Ufficiale il ritorno di Ben Harper in Italia nel 2018, con un concerto per The Innocent Criminals da tenere allo Sferisterio di Macerata in piena estate. La data fissata è quella del 14 agosto, quella nella quale l'artista andrà a proporre The Innocent Criminals. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i punti vendita fisici dal 25 maggio alle ore 10. I tagliandi di ingresso saranno disponibili anche sulle piattaforme ...

F1 - Biglietti GP Monaco 2018 : come acquistare i tickets per il fine settimana di Montecarlo : Il Circus della Formula Uno si ritrova per il sesto appuntamento iridato, sul circuito cittadino di Montecarlo, per il round più glamour dell’anno. Dopo la gara dominata dalla Mercedes, la vuol riscattarsi, essendo costretta ad inseguire. Nonostante l’inizio del Mondiale sia stato di marca “Rossa“, dal punto di vista della velocità, la scuderia di Maranello deve recuperare nei confronti dei rivali di Brackley: nella ...

Vegas Jones in Italia nel 2018 - Biglietti in prevendita per i concerti al via da novembre : I concerti di Vegas Jones sono finalmente ufficiali. Il rapper sarà nel nostro paese per una nuova serie di date con le quali andrà a supportare la sua musica. Gli spettacoli programmati per l'autunno 2018, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dalle 10 del 23 maggio. Come di consueto, sarà disponibile la doppia modalità di consegna. Si potrà infatti scegliere tra la consegna con Corriere Espresso ...

Concerti di Malika Ayane nel 2018 per il Domino Tour : le date e i Biglietti in prevendita : Annunciati i Concerti di Malika Ayane nel 2018 per Domino Tour: la cantante milanese torna sulla scena musicale italiana con un nuovo progetto discografico. Venerdì 25 maggio è in uscita il primo singolo apripista dal titolo Stracciabudella, in rotazione radiofonica e digital store. Il nuovo singolo, scritto da Malika Ayane stessa con la collaborazione del musicista Shridhar Solanki, anticipa il nuovo album di inediti Domino, in arrivo il ...

Il Volo in concerto a Monaco : prezzo dei Biglietti con cena per l’evento speciale a luglio : Il Volo in concerto a Monaco per un concerto speciale con cena. L'evento si terrà martedì 31 luglio 2018 presso la Salle des Etoiles in occasione del Monte-Carlo Sporting Summer Festival. L'età minima richiesta per accedere all'evento è di 7 anni e i biglietti sono acquistabili sul it.montecarlolive.com, non sui circuiti tradizionali utilizzati per le prevendite. Per accedere alla cena-spettacolo è richiesto il pagamento di un biglietto ...

'Ryanair regala due Biglietti per il 34° compleanno' : la bufala vola su Whatsapp : «Risulta anche noi, è una bufalissima ». L'ufficio stampa di Ryanair conferma, il messaggio che sta rimbalzando via Whatsapp da un cellulare all'altro è finto, in realtà ne eravamo certi anche noi, ma ...

Brit Floyd in Italia nel 2018 per l’Eclipse World Tour : tutte le date e i Biglietti in prevendita : Brit Floyd in Italia nel 2018 per nuovi concerti esclusivi: la più grande ed importante tribute band dei Pink Floyd arriva in Italia per alcuni imperdibili spettacoli dal vivo. Brit Floyd sarà nel nostro Paese per celebrare un anniversario importante: i 45 anni dall'album The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd, dal 1973 colonna sonora di generazioni e generazioni. Un evento imperdibile per ripercorrere tutti i più grandi e noti successi ...

Concerti de Il Volo in Italia nel 2018 : Biglietti in prevendita su TicketOne per le prime date del tour estivo : Sono stati annunciati Concerti de Il Volo in Italia nel 2018. Il trio pop lirico composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto torna in concerto in Italia quest'anno per alcuni appuntamenti live imperdibile nella penisola. Dopo l'annuncio della partecipazione del trio a Radio Italia Live - Il Concerto, atteso in Piazza Duomo a Milano il 16 giugno prossimo, sono stati comunicati i Concerti de Il Volo in Italia nel ...

La folle truffa al turista : Biglietti del bus usati spacciati come ticket per il Colosseo : Ricordate la famosa scena in cui Totò riesce a vendere la fontana di Trevi ad un ingenuo turista italo-americano? Non siamo ancora arrivati a tanto, ma forse ci stiamo avvicinando se è vero che davanti al Colosseo c'è chi...