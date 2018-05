Best of Show a Villa D’Este : il premio più ambito alla meravigliosa Ferrari 335 Sport [FOTO] : Probabilmente una delle auto più belle del mondo e forte di un potentissimo motore da 390 CV, la 335 Sport del 1958 sbaraglia il Concorso d’Eleganza Il premio più ambito del Concorso di Eleganza di Villa d’Este, ovvero il “Best of Show”, è stato vinto da una delle auto più affascinanti e Sportive di sempre, ovvero la Ferrari 335 Sport del 1958. Realizzata da Scaglietti in soli 4 esemplari, di cui solo 3 rimasti in circolazione, la Ferrari ...

