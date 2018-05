Berlino | non Salvini | vuole uscire dall' Euro e rivare 923 miliardi dalla Bce di Draghi

Governo - Salvini : “Un ministro non piace a Berlino? Se si deve partire sotto minaccia dell’Ue - non si parte” : “Per il Governo che ha in mano il futuro dell’Italia decidono gli italiani, se siamo in democrazia. Se siamo in un recinto dove possiamo muoverci ma abbiamo la catena perché non si può mettere un ministro che non sta simpatico a Berlino, vuol dire che quello è ministro giusto e vuol dire che se ci sono ministri che si impegnano ad andare ai tavoli europei” a difendere gli interessi italiani “parte il Governo, se il Governo deve partire ...

Salvini : ministri non li sceglie Berlino : 12.24 "Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani". Lo scrive su twitter Matteo Salvini. Ieri il leader della Lega aveva fatto sapere su Facebook:"Sono molto arrabbiato", riferendosi a voci su un non gradimento da parte del Colle alla proposta a ministro dell'Economia del ...

Berlino - aggressione antisemita : colpiti ebrei con la kippah/ Video - la vittima : "era un test - non sono ebreo" : aggressione a Berlino, attacco antisemita contro giovani ebrei per strada in pieno giorno: Video virale, le testimonianze "frustati con la cintura". Merkel, "intollerabile"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:26:00 GMT)

Presunta aggressione antisemita a Berlino. Una delle vittime rivela : "Non sono ebreo - era un test" : Una delle due vittime di un presunto attacco antisemita avvenuto ieri sera a Berlino, il 21enne Adam, in un'intervista rilasciata in esclusiva all'emittente Deutsche Welle afferma di non essere ebreo e di avere indossato la kippah solo come esperimento. Il giovane dice che la kippah era il regalo di un amico e lui l'ha indossata perché non credeva agli amici che in Israele gli avevano detto che era pericoloso andare in giro in Germania ...

