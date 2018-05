Beppe Grillo | Gli italiani sono avviliti | i mercati parlano al loro posto

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Beppe Grillo e "L'attesa" di Giorgio Gaber : Beppe Grillo resta alla finestra. Il garante del Movimento Cinque Stelle di fatto attende di veder nascere l'esecutivo gialloverde con Movimento Ciqnue Stelle e Lega. Il nome scelto dai grillini è ...

Governo M5S-Lega - Beppe Grillo disperato punta tutto su Roberto Fico : Non c'è solo Silvio Berlusconi, in ambasce per l'alleato , ex?, leghista che va coi 5 Stelle. C'è anche Beppe Grillo che vede i suoi all'altare coi leghisti che ha insultato per anni. Che per anni, ...

Luigi Bisignani : 'Nasce il partito di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Così Beppe Grillo e Alessandro Di Battista...' : Fu proprio Luigi Bisignani , anni fa, ad ipotizzare il governo Lega-M5s . In pochi lo prendevano sul serio ma, oggi, la storia gli sta dando ragione . E oggi, l'uomo che sussurra ai potenti, ancora ...

Beppe Grillo : "Governo? Ancora un po' e si farà" : Beppe Grillo, leader carismatico del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato un’intervista a Newsweek, che è stata poi rilanciata anche sul suo blog. Nelle ore in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono al lavoro con i loro collaboratori per la formazione del nuovo esecutivo, il comico genovese sembra essere abbastanza ottimista, anche se chiede un po’ di pazienza: "Governo del M5S? Ci vorrà Ancora un po' di tempo, ma accadrà. Se puntiamo a ridurre ...

M5s - Beppe Grillo mostra “la ricetta a 5 stelle” : “Tonno con schiacciatina toscana. Ci avete rotto il c…o” : “Tonno con schiacciatina. Ci avete rotto il c..!”. Così Beppe Grillo sul suo blog in un video ironico in cui, ripreso nella sua cucina, offre “una ricetta veloce veloce e facile da realizzare” e i cui ingredienti sono “tonno in scatola. schiacciatina toscana e foglia di lattuga”. “Apro una scatoletta di tonno e lo metto su un piatto, recupero l’olio. Prendete una schiacciatina toscana, la rompete ...

Luigi Di Maio - la bomba di Beppe Grillo su euro e immigrati. Sospetto : vuole fare saltare il governo con Salvini : Ufficiale: Beppe Grillo vuole fare saltare il tavolo di Luigi Di Maio e Matteo Salvini . Il fondatore del M5s , ufficialmente 'lontano dalle beghe sul governo', ha rilasciato una tellurica intervista ...

Beppe Grillo a Newsweek/ Referendum Italexit : "Euro a due velocità. Il Governo M5s-Lega si fa" : Beppe Grillo, l'intervista a Newsweek: 'contratto di Governo M5s-Lega? Serve tempo ma si farà. Serve un'Euro a 2 velocità' e ripropone il Referendum.

Beppe Grillo sul caso Cambridge Analytica : "Non vedo dov'è lo scandalo. Siamo manipolati dalla pubblicita" : Per Beppe Grillo le fake news e il caso dei dati usati da Cambridge Analytica per scopi elettorali non sono da considerare "uno scandalo". Nella lunga intervista rilasciata a The Newsweek, il fondatore del Movimento 5 Stelle spazia da un argomento all'altro, passando dalla politica alla comunicazione, al suo ruolo pubblico e al lavoro di comico. "Cosa ne pensi delle notizie false e di Cambridge Analytica?", gli chiede il giornalista Manfred ...

Beppe Grillo pensa a un Euro a due velocità. E pronostica che il contratto di governo si farà : Euro a due velocità, flussi migratori da controllare e accordo di governo a un passo. Beppe Grillo torna a dire la sua in una lunga intervista al Newsweek rilanciata sul suo blog."L'Unione Europea in passato aveva molti meriti, ma ora è disfunzionale, ha bisogno di riforme. Il Parlamento Europeo non ha alcun potere, le decisioni sono prese dai commissari - afferma -. E se si guarda a chi siede nelle commissioni, si trova un ...

Governo - Beppe Grillo : “Possiamo trovare un accordo”. E insiste sul referendum consultivo sull’euro : “Siamo favorevoli” : “Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma accadrà”. In un’intervista a Newsweek, rilanciata dal suo blog, Beppe Grillo afferma che “possiamo trovare un accordo”. La via per raggiungere l’intesa, secondo il fondatore del M5s, è puntare “a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese”, “a un reddito di cittadinanza“,”migliorare la vita delle persone”. Sull’Unione ...

Beppe Grillo - rosica - e scherza sulla riabilitazione di Berlusconi : Con il verdetto del tribunale di Milano di fatto il Cavaliere torna candidabile e questa nuovo sviluppo comunque potrebbe avere effetti sulla politica di questi giorni e anche in quelli sul lungo ...