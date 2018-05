Fabrizio Corona/ Da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi - la Del Santo : "Speriamo trovi la retta via" : Fabrizio Corona si racconta in tv e oggi a Mattino 5 si ripassano i punti salienti della sua intervista da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi: "Speriamo trovi la retta via" dice la Del Santo(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 11:18:00 GMT)

Belen Rodriguez - imbarazzo in famiglia. Sputtanati Cecilia e Jeremias : 'Quando sono arrivati in Italia...' : A lungo si è parlato di un passato imbarazzante di Jeremias Rodriguez . Forse è quello svelato da Fabrizio Corona a Verissimo . L'ex fidanzato di Belen Rodriguez , sorella di Jeremias e Cecilia, ha ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi! Colpa di Corona? : La love story tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra essere agli ultimi sgoccioli. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe esserci lo zampino di Fabrizio Corona. Ecco le ultime rivelazioni sul triangolo Belen, Iannone e Corona. Era da tempo che girava la voce, ora le supposizioni sembrano essere diventate realtà. La love story tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone sembra proprio sia giunta al termine. A rivelarlo un breve intermezzo ...

Belen RODRIGUEZ/ Il grande amore di Fabrizio Corona : “Più importante di Nina Moric” (Verissimo) : BELEN RODRIGUEZ, un ruolo da protagonista a Mediaset per l'argentina in occasione dei Mondiali di Russia 2018 in onda completamente in chiaro sulle reti della tv privata. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:41:00 GMT)

Dalla Moric al Grande Fratello all’amore per la Rodriguez - Fabrizio Corona ed i suoi amori : “Belen più importante di Nina” : Fabrizio Corona si racconta a Verissimo, l’ex Re dei Paparazzi descrive i sentimenti provati sia per Nina Moric che per Belen Rodriguez Fabrizio Corona nello studio di ‘Verissimo‘ parla per la prima volta in tv dopo la sua scarcerazione. L’ex Re dei Paparazzi racconta i suoi amori passionali e pubblici a Silvia Toffanin. Dal matrimonio con Nina Moric, alla passione con Belen Rodriguez, fino al Grande amore con Silvia ...

Gossip : Fabrizio Corona 'prende in giro' Iannone ed elogia Belen Rodriguez Video : Sabato 26 maggio andra' in onda su Canale 5 un'intervista esclusiva che Fabrizio Corona ha rilasciato a Verissimo, la prima da quando ha lasciato il carcere qualche mese fa. Tra le tante dichiarazioni che ha fatto l'ex re dei paparazzi, a colpire gli appassionati di Gossip sono state quelle sulla fidanzata Silvia Provvedi, quelle sull'amore da favola con Belen Rodriguez [Video] e quelle 'al veleno' sia nei confronti di Nina Moric che di Andrea ...

Notti Mondiali 2018 di Canale 5 : Alessia Marcuzzi o Belen Rodriguez? : Alessia Marcuzzi al posto di Belen Rodriguez alla conduzione del programma dedicato ai Mondiali 2018 con Nicola Savino su Canale 5? I Mondiali di Calcio 2018 si avvicinano e Mediaset sta preparando il suo programma speciale. Dopo l’indiscrezione di alcune settimane fa (ne abbiamo parlato qui), Canale 5 avrebbe rivoluzionato il tutto. Non sarà più Belen Rodriguez la primadonna dei Mondiali 2018, ma bensì Alessia Marcuzzi. Alessia Marcuzzi ...

Belen Rodriguez soffia il posto di Alessia Marcuzzi nelle notti mondiali Mediaset - dicono ESCLUSIVO : Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi si contendono la conduzione delle notti mondiali su Canale 5. Già, perché visto che i mondiali di calcio di Russia 2018 saranno trasmessi da Mediaset , per la prima ...

