“Beh | Lorella Cuccarini…” Amici | Simona Ventura lo dice davvero Davanti a Heather

(Di lunedì 28 maggio 2018) Questa settimanaè andato in onda di domenica, ma le emozioni e i colpo di scena non sono mancati. Basta pensare alla commozione di Marco Bocci, tornato al Serale dopo dieci giorni di ricovero in ospedale per una forte febbre improvvisa e una sospetta meningite, quando ha visto la sua Laura Chiatti (o meglio: sentito, visto che l’ha riconosciuta appena ha aperto bocca) entrare in studio e cantare ‘A mano a mano’ di Rino Gaetano. “È un colpo veramente basso, in questo periodo poi sono particolarmente sensibile”, ha detto l’attore visibilmente commosso per poi abbracciare la moglie. Fan impazziti, anche sui social, per questo momento emozionante in diretta, per questa parentesi in stile C’è posta per te, più che. Non solo sorprese. Anche certezze, sempre durante la semifinale di17. Come l’antipatia tra due giurate, ...