Battlefield V | svelati requisiti minimi per PC e una partnership con Nvidia

eurogamer

: Battlefield V: svelati i requisiti di sistema della versione PC - thexeon : Battlefield V: svelati i requisiti di sistema della versione PC - VG247it : Battlefield V: svelati i requisiti di sistema della versione PC - - Gamestormit : ? Battlefield V - Svelati i requisiti hardware minimi per la versione PC ?? -

(Di lunedì 28 maggio 2018)V è stato ormai rivelato ufficialmente (con annesse critiche) e nonostante manchino cinque mesi al rilascio, DICE ha gentilmente rivelato le specifiche minime della versione PC. Come al solito, BFV sarà in esecuzione su Frostbite, portando la stessa guerra su larga scala e la distruzione caotica che abbiamo visto in1. Avremo bisogno di aggiornare il nostro PC per giocare aV? Scopriamolo.di sistema:Come segnala Game Debate, idi sistema perV sono in realtà identici a quelliper1.è in genere piuttosto impegnativo per la CPU, motivo per cui vediamo tra le specifiche Intel Core i5-6600K come CPU minima. In BF1 potreste effettivamente cavarvela con una CPU molto più debole, anche se finirà con un collo di bottiglia significativo se si mira a frame rate elevati. ...