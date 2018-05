Battle Royale e Fortnite | come è nato un fenomeno da centinaia di milioni

H1Z1 : Battle Royale a quota 4.5 milioni di giocatori su PS4 in tre giorni : È stata una sorpresa abbastanza grande che la beta PS4 di H1Z1: Battle Royale di Daybreak Game Company abbia attirato 1,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore. Tuttavia, molto più rilevante è il fatto che il gioco stia seguendo questo ottimo ritmo. Come riporta Dualshockers, nei primi tre giorni dal lancio, H1Z1: Battle Royale ha registrato 4.5 milioni di giocatori.Le notizie arrivano tramite l'account Twitter ufficiale di H1Z1. Riferendo il ...

Trapelano sfide Settimana 5 per Fortnite Battle Royale - dettagli e uscita : Sono state svelate in anticipo le sfide della Settimana 5 della Stagione 4 di Fortnite Battle Royale nonostante sia ancora in corso la Settimana 4. In rete infatti, riportate da Fortnite Intel, sono già apparse tutte le sfide che arriveranno con la Settimana 5 il prossimo martedì 29 maggio. Di seguito è disponibile l’elenco completo di tutto ciò che sta per arrivare con la nuova Settimana di Fortnite Battaglia Reale. Elenco completo sfide ...

Secondo una ricerca l'88% degli utenti che gioca ai Battle Royale investe denaro nel gioco : Secondo l'indagine condotta da Newzoo gli utenti che giocano ai Battle Royale sono tra i più coinvolti in assoluto all'interno dell'industria videoludica, spendendo più denaro nel gioco e guardando e creando contenuti streaming.Come riporta Gamesindustry, la società di market intelligence mette in luce le differenze tra i giocatori di Fortnite e PUBG, maggiori esponenti del genere:"I giocatori di PUBG possono essere molto probabilmente ...

Battlefield 5 avrà la Battle Royale? Cosa hanno detto gli sviluppatori : Durante l'evento di presentazione di ieri 23 maggio, DICE non ha menzionato la tanto decantata Battle Royale (divenuta ormai un fenomeno mondiale grazie a Fortnite, al punto che Treyarch ne farà una delle modalità cardine di Call of Duty Black Ops 4) per Battlefield 5. Ma siamo sicuri che questa feature sarà assente dal nuovo capitolo della serie sparatutto targata EA? I vari producer del gioco presso DICE hanno recentemente parlato dello ...

Niente Battle Royale per Battlefield V - ma gli sviluppatori non escludono la modalità : La modalità Battle Royale di Fortnite è un fenomeno ormai conosciutissimo. PUBG, il progenitore del genere, sta ancora andando forte con aggiornamenti regolari. E anche Call of Duty: Black Ops 4 avrà una modalità di questo tipo (anche se lo sviluppatore è cauto su quanto sarà grande). Con una modalità di così grande successo, sorprende il fatto che nel corso dell'evento di rivelazione di Battlefield V non sia stata nemmeno menzionata la Battle ...

Disponibile open beta H1Z1 Battle Royale su PlayStation Store - link download : H1Z1 Battle Royale arriva oggi, martedì 22 maggio, con l'open beta su PlayStation 4. Il client infatti è già Disponibile per il download gratuito dal PlayStation Store, ma si potrà accedere ai server solo a partire dalle 18:00, ora italiana. C'è quindi la possibilità di scaricare gratuitamente l'open beta da questo indirizzo. link download open beta di H1Z1 Battle Royale Tutti coloro che sono incuriositi da questo gioco possono ingannare ...

Rec Room : il titolo social per PS4 e PC si arricchisce con "Rec Royale” - la modalità che unisce realtà virtuale e Battle royale : I popolarissimi Fortnite e PUBG ormai stanno ispirando moltissimi giochi. varie produzioni e titoli in arrivo includeranno la famosa modalità battle royale ma, nel caso di Rec Room, assisteremo a qualcosa di abbastanza insolito.Stando a quanto riportato da Twinfinite, il gioco social per PS4 e PC che utilizza la realtà virtuale accoglierà una modalità battle royale, chiamata "Rec royale". La modalità unirà, appunto, la realtà virtuale con il ...

Treyarch : "il Battle Royale di Call of Duty : Black Ops 4 sarà migliore di tutti gli altri" : Treyarch e Activision hanno dimostrato di voler sfidare i colossi del Battle Royale come Fortnite e PUBG proponendo per la prima volta questa formula in un Call of Duty, e stando alle affermazioni di Matt Scronce, game designer del gioco, il team di sviluppo è convinto di poter fare addirittura meglio dei concorrenti.Come riporta SegmentNext, per Treyarch il Battle Royale di Call of Duty: Black Ops 4 conterà di alcune marce in più ...

Novità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 - cosa tornerà dal passato : Call of Duty Black Ops 4 è ormai ufficiale e la maggior parte delle voci di corridoio sono state svelate in merito al multiplayer ben prima dell'annuncio. Ecco innanzitutto perché non avrà il single player. Il gioco ha una modalità Battle Royale. Il produttore di Call of Duty Black Ops 4 Miles Leslie ha condiviso informazioni su Blackout, la versione di Treyarch del genere Battaglia Reale. Come sara il Battle Royale di Call of Duty Black Ops ...

Fortnite - la Battle Royale arriva su Android in estate : In questo modo, la platea del titolo, che comprende anche la modalità co-op Salva il Mondo, potrà aumentare in termini di dimensioni ulteriormente e a dismisura. Altre novità sono in arrivo su ...

Fortnite Battle Royale : in arrivo i Jetpack? : Probabilmente alcuni di voi si ricorderanno che Epic Games annunciò tempo fa l'arrivo dei Jetpack all'interno del popolare Fortnite Battle Royale, ebbene sembra che l'attesa stia per finire.O almeno così sembra stando a quanto riportato da Gamerant. In seguito alla pubblicazione della patch 4.2, i dataminer si sono messi all'opera e avrebbero scoperto dei file relativi una Modalità a Tempo Limitato denominata "Close Encounters", la quale sarà ...

Fortnite ha avuto un impatto su Ubisoft : la compagnia potrebbe seguire il trend dei Battle royale : Come altri editori, Ubisoft ha ora risposto all'enorme successo mondiale di Fortnite, il famoso titolo di Epic. Ora, durante la conference call, il CEO dell'azienda, Yves Guillemot, ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul battle royale, confermando che Fortnite - e altri giochi di questo tipo - hanno effettivamente avuto un qualche tipo di impatto su Ubisoft. Come segnala Gamespot, questo non è niente di nuovo nel gaming, ha sottolineato ...

Niente campagna single-player - una modalità Battle Royale e molto altro : ecco il reveal ufficiale di Call of Duty : Black Ops 4 : Nella serata di ieri c'è stato spazio per il reveal ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4, nuovo capitolo del franchise Activision che propone una novità davvero radicale per la serie. Della mancanza di una campagna single-player tradizionale e di tutti i dettagli del gioco abbiamo già parlato nella nostra prova ma qui di seguito potete trovare il comunicato ufficiale di Activision e diverse immagini dedicate a questo iconico FPS.Preparati a ...

È ufficiale : Blackout è la modalità Battle Royale di Call of Duty : Black Ops 4 : Andando a confermare i sospetti largamente circolati negli scorsi mesi, sul palco del reveal di Call of Duty: Black Ops 4 è stata ufficialmente presentata Blackout, una modalità Battle Royale che fa quindi ufficialmente il proprio debutto nella longeva serie di sparatutto pubblicata da Activision.Blackout proporrà la classica formula Battle Royale, ma stando alle parole degli sviluppatori sul palco del reveal lo farà "solo come Black Ops può ...