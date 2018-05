“Basta” Lorella Cuccarini cambia vita Un colpo gobbo per i fan della showgirl che | da

caffeinamagazine

(Di lunedì 28 maggio 2018) Negli anni ’80 era esplosa cone la forza e la caparbietà di chi a tutti i costi vuole arrivare. Ece l’ha fatta, non con la spocchiaprimaclasse ma con il sorriso dolceragazzaporta accanto. Unaprivata da mulino bianco, mai sopra le righe e un talento enorme nel ballo che ha spaccato il pubblico italiano nel dualismo con l’altra stellina bionda, Heather Parisi. Adesso però si apre un nuovo capitolosua storia. Lo confessa in un’intervista a Leggo in cui afferma di voler tornare a recitare con assiduità «torno alla fiction dopo tanti anni, su una rete Mediaset, dove manco dal 2001, e accanto a Morandi. Con Gianni in realtà avevo collaborato anche quando facevo Domenica In e lui Sanremo, ma non abbiamo mai recitato insieme: non vedo l’ora di girare qualche scena con lui. Sarò Isabella, la madre di Matteo, interpretato da ...