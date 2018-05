Basket | Semifinali | stasera | 20 45 | gara-3 Brescia-Milano

Basket - semifinali A2 : si apre con Trieste-Treviso. Domani l'altro duello : Le prime tre in classifica del girone Est, la capolista di quello Ovest. Lo ha detto la regular season, lo ribadiscono i playoff: le migliori sono loro, ora se la vedranno in semifinale. Una sfida ...

Video/ Venezia Trento (78-80) : highlights della partita (Basket gara-1 semifinali playoff) : Video Venezia Trento (78-80): highlights della partita di basket, gara-1 delle semifinali playoff con il colpaccio della Dolomiti Energia in casa Reyer(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:25:00 GMT)

Playoff Basket - Gara-1 semifinali : Trento passa a Venezia 78-80 : Dopo la sorpresa della vittoria in gara 1 di Brescia a Milano nella prima semifinale, la seconda con protagoniste Venezia e Trento in quella che l'anno scorso era stata la sfida per il titolo si apre ...

Basket - Semifinali Serie A 2018 : Trento espugna il Taliercio! La Dolomiti batte la Reyer Venezia in gara-1 : Salta il fattore campo anche nella seconda semifinale dei playoff di Serie A. La Dolomiti Energia Trentino ha espugnato il Taliercio di Venezia battendo la Reyer per 78-80 al termine di una partita equilibrata. Si tratta del remake della finale dello scorso anno, vinta dai lagunari. La vittoria trentina è stata griffata principalmente da Shavon Shields, autore di 27 punti. Lo show del giocatore americano è cominciato sin dal primo quarto, ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via le semifinali. Dal remake della finale Scudetto al derby lombardo : Scattano questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A. Due Serie che promettono spettacolo e che diranno quali sono le squadre che andranno a contendersi lo Scudetto 2018. Si comincia con il derby lombardo tra l’Emporio Armani Milano e la Germani Basket Brescia. Olimpia con il fattore campo e con il pronostico dalla sua parte, ma la Leonessa è pronta a dare battaglia in una Serie che promette scintille. La squadra di Pianigiani ha ...

Basket - semifinali scudetto Brescia ci prova Ancora più squadra per battere Milano : Non esiste senso di appagamento per chi vive di sport e lavora ogni giorno per momenti come questo. C'è gente che pagherebbe di tasca propria per essere al nostro posto, c'è chi una semifinale ...

LegaBasket Serie A - è tempo di semifinali : tempo di semifinali per la pallacanestro italiana. Quattro squadre rimaste a partecipare al gran ballo: se per due arrivare almeno fino a questo punto era considerato un obbligo, per le altre accarezzare il sogno di essere presenti all’ultimo atto è gia' un enorme risultato. Ma arrivati a questo punto, la voglia di giocarsela è tanta. Ecco a voi la presentazione delle semifinali, che inizieranno il 24 maggio [VIDEO]. EA7 Emporio Armani Milano 2 ...

Basket A-2 - decise le semifinali playoff Trieste-Treviso e Fortitudo-Casale M. : Sarà Trieste-Treviso, com'era prevedibile, la prima semifinale dei playoff di A-2. I giuliani ottengono la qualificazione con una partita di ritardo rispetto ai veneti, passando in gara-4 al ...

Basket - playoff serie A : Trento è l’ultima semifinalista - Avellino asfaltata in Gara-4 con il punteggio di 84-68 : Trento batte Avellino in Gara-4 dei quarti di finale dei playoff scudetto, accedendo alle semifinali dove si erano già qualificate Milano, Brescia e Venezia E’ Trento l’ultima semifinalista dei playoff scudetto, gli uomini di Buscaglia si impongono con il punteggio di 84-68 contro Avellino in Gara-4 e raggiungono nel penultimo atto della post season le giù qualificate Milano, Brescia e Venezia. Dopo un elevato equilibrio nel promo ...

Basket - Semifinali Play-off 2018 : il tabellone completo - Milano-Brescia e Venezia-Trento. Date - programma - orari e tv : Milano-Brescia e Venezia-Trento sono le Semifinali dei Playoff Scudetto di Basket maschile. Si è delineato il tabellone dopo dei quarti di finale chiusi rapidamente e che non hanno ammesso repliche. Sicuramente il tricolore rimarrà al Nord. L’Olimpia sempre essere la grande favorita della vigilia ma se la dovrà vedere con l’agguerrita Leonessa che cerca il colpaccio contro la corazzata di Armani, mentre dall’altra parte Venezia ...

Basket - playoff serie A : missione compiuta per Milano e Brescia - la vittoria in Gara-3 regala il pass per le semifinali : Bastano tre gare all’Olimpia Milano e alla Germoni Brescia per accedere alle semifinali playoff, niente da fare per Cantù e Varese L’Olimpia Milano e la Germoni Brescia non si fanno sfuggire l’occasione di chiudere i conti e, vincendo Gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto, staccano il pass per le semifinali. Tutto facile per gli uomini di Pianigiani, abili ad imporsi con il punteggio di 65-74 sul parquet di Cantù. ...

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Venezia si scioglie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Schio espugna Napoli e si riprende il fattore campo : Il Famila Schio si è ripreso il fattore campo nella semifinale dei playoff di A1 contro Napoli. La gara del PalaVesuvio è stata senza storia, con le ragazze di coach Vincent che hanno vinto con un netto 49-74, che porta le scledensi avanti 2-1 nella Serie e soprattutto a match point. Venerdì, sullo stesso parquet, Schio ha l’occasione per tornare in finale per la nona volta consecutiva. L’obiettivo di Schio è stato chiaro sin dalla ...