Basket | Playoff Serie A 2018 | Goudelock show nel finale e Milano va sul 2-1 contro Brescia

Basket - Playoff Serie A 2018 : Haynes trascina Venezia sull’1-1. Trento sfiora l’incredibile rimonta : Tutto in parità. Come nell’altra semifinale, anche Venezia e Trento sono sull’1-1. La Reyer si impone per 80-77 in una pazza gara-2 e riesce a riscattare la sconfitta di due giorni fa. Una vittoria fondamentale per i campioni in carica, che restano in vita nella Serie, anche se la Dolomiti avrà due partite in casa dove giocarsi la qualificazione alla finale Scudetto. Marquez Haynes è il grandissimo protagonista della serata. Super ...

Basket - Playoff NBA 2018 : Golden State domina nel secondo tempo - con Houston sarà gara-7! : Sembrava potesse chiudersi con una gara d’anticipo, ma la serie più attesa della stagione NBA si protrarrà fino a gara-7, decisiva per il passaggio del turno e l’accesso alle Finals. In gara-6 della finale della Western Conference i Golden State Warriors hanno vinto contro gli Houston Rockets con un punteggio di 115-86, che non rende però giustizia alla prestazione degli ospiti, che fino a metà gara erano rimasti davanti. I ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano domina gara-2 e pareggia la serie contro Brescia : Una partita senza storia, dominata dal primo minuto. Questa, in breve, la storia di gara-2 della Seminale Playoff tra l’EA7 Armani Milano e la Germani Basket Brescia, con la formazione meneghina che ha preso margine nei primi due quarti per poi amministrare. La prima metà di gara, come detto, è stata completamente dominata dall’Olimpia, che ha messo a referto la bellezza di 60 punti prima dell’intervallo, suddivisi equamente nei due periodi. ...

Basket – Semifinale Playoff : i campioni d’Italia ko - Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino 78-80 : Gara-1 di Semifinale Playoff tra Umana Reyer Venezia e Dolomiti Energia Trentino: i campioni d’Italia ko 78-80 Dopo la sfida di ieri sera, che ha aperto ufficialmente le danze alle semifinali di Playoff di Serie A di Basket maschile, tra l’Olimpia Milano e la Leonessa Brescia, vinta dai fratelli Gentile e compagni, questa sera, a regalare grande spettacolo ci hanno pensato l’Umana Reyer Venezia e le Dolomiti Energia Trentino. ...

Basket - playoff A2 : stop ai quarti - ma soddisfatte. Un poker da applausi : Sono uscite tutte allo stesso modo: tre sconfitte per 3-1, dopo aver vinto gara-3 davanti al proprio pubblico. La sola Ferrara ha ceduto 3-0. Coincidenza non casuale: avevano davanti avversarie di un ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Brescia espugna il Forum. Milano battuta. 1-0 per la Leonessa : La Germani Brescia ribalta subito il fattore nella Serie di semifinale contro l’Olimpia Milano. La squadra di coach Diana si impone in gara-1 al Forum per 85-82 e si porta avanti sull’1-0. Una partita che ha sempre visto avanti la Leonessa, con l’EA7 che ha provato a rimontare nel finale, pagando un pessimo primo quarto. Prestazione sontuosa di Michele Vitali, che mette a referto 20 punti. La guardia italiana è il grande ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : al via le semifinali. Dal remake della finale Scudetto al derby lombardo : Scattano questa sera le semifinali dei Playoff di Serie A. Due Serie che promettono spettacolo e che diranno quali sono le squadre che andranno a contendersi lo Scudetto 2018. Si comincia con il derby lombardo tra l’Emporio Armani Milano e la Germani Basket Brescia. Olimpia con il fattore campo e con il pronostico dalla sua parte, ma la Leonessa è pronta a dare battaglia in una Serie che promette scintille. La squadra di Pianigiani ha ...