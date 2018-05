Baseball – Risultati terza giornata intergirone serie A2

sportfair

: I RISULTATI DEI LUPI NEL WEEKEND ??? Come sono andate le nostre squadre nel fine-settimana. ?? La #SerieB è volata… - AlessandrDeLuca : I RISULTATI DEI LUPI NEL WEEKEND ??? Come sono andate le nostre squadre nel fine-settimana. ?? La #SerieB è volata… - GrandeSlam : Nella sesta giornata della #SerieA1 di #baseball si sono registrate solo doppiette. Ecco i risultati e la classific… - zazoomnews : Baseball – Serie A1: i risultati del venerdì sera - #Baseball #Serie #risultati #venerdì -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Tutti idelladel campionatodiA2 diricca di emozioni ladella fase adellaA2 di. La capolista del girone A, il Bollate, stacca il Senago che perde due partite contro il sorprendente Bolzano. Stop New Black Panthers nel girone B per mano del Codogno. Ne approfitta il Castenaso che ritrova lo sweep battendo il Cus Brescia. Torna a vincere Cagliari che pareggia col Verona. Vittoria esterna del Redipuglia sul campo del Torino. Nel girone D crolla la capolista Macerata sotto i colpi del Collecchio che continua a guidare il girone C. Sconfitta, però, indolore per i marchigiani vista la resa del Viterbo a Imola, con i Redskins che tengono il passo del Collecchio. Squillo Sala Baganza che liquida il Potenza Picena. Godo corsaro a Grosseto. Nettuno2 unica squadra vincitrice del girone D con il ...