Bari | al via le udienze nelle tende | avvocati e magistrati sfilano insieme per protesta

Bari - rapinata pizzeria Bistrot in via Dante : malvivente armato sradica la cassa e fugge a piedi : Pistola in pugno fa irruzione a volto coperto nella pizzeria Bistrot, in via Dante, minaccia il personale e scappa a piedi col cassetto del registratore sottobraccio. L'ultima rapina, come tante altre ...

Playoff Serie B rinviati per il caso Bari: il nuovo calendario, tutte le date. La possibile penalizzazione del Bari ha portato la Lega di Serie B a disporre il rinvio

Serie B - caso Bari : l'avvio dei playoff rinviato al 3 giugno : Rinvio di una settimana dei playoff di Serie B, con il turno preliminare ch si svolgerà domenica 3 giugno. Lo ha deciso il presidente della Lega B, Mauro Balata, 'preso atto - informa la Lega cadetta -...

Caso Bari - playoff di Serie B rinviati a domenica 3 giugno: Ufficializzata la decisione di rinviare i playoff del campionato cadetto, che si disputeranno il 3 giugno nell'attesa che venga presa una decisione sul Caso Bari.

Bari - tribunale ad un passo dalla chiusura : rischia di crollare - via all'inchiesta : Nelle prossime ore l'intero palazzo potrebbe essere sgomberato per il rischio crolli. A dirlo, confermando le indiscrezioni delle ultime ore, il sindaco di Bari Antonio Decaro che ha parlato di ...

DIRETTA Parma Bari: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra due squadre di alta classifica, i ducali credono nella promozione DIRETTA

ALDO MORO - TRA MISTERI E DELITTO: I 40 ANNI DI VIA CAETANI/ Mattarella - "capì l'imbarBarimento della politica": Omicidio ALDO MORO, 40 ANNI fa ritrovamento in Via CAETANI a Roma: tra MISTERI, Br e accuse. Gentiloni, "suo DELITTO pesa sulla coscienza della Repubblica". Il celebre discorso del 1968

Bari - cinghiali sfuggiti alla cattura banchettano in via Carlo Massa : 'Sei o sette cinghiali sono già stati portati a Foggia', ha detto ieri mattina il Sindaco di Bari a chi gli sottoponeva la questione della selvatica invasione del quartiere San Paolo. Il problema sono ...

Bari - ospitano illegalmente immigrati nella propria palazzina : blitz della Polizia in via Bovio : Questa mattina personale appartenente al settore Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, in unione a un equipaggio della Polizia di Stato, è intervenuto in uno stabile in via Giovanni Bovio numero ...

Bari - proiettile a casa di Pinuccio : l'inviato di 'Striscia' indaga sulla parentopoli a Taranto : Alessio Giannone, alias Pinuccio, l'inviato di Striscia la notizia che da un paio di mesi si occupa dell'intreccio fra appalti, presunte assunzioni clientelari e politica a Taranto, con inchieste che ...

DIRETTA Palermo Bari: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida tra regine del Sud che può valere il salto diretto in Serie A

Le cause della barBarie in cui viviamo : La cronaca quotidiana parla e scrive sempre di più circa il fenomeno del bullismo , soprattutto di quello che gli studenti rivolgono verso i loro professori, taluni dei quali addirittura non hanno ...

DIRETTA Bari Entella: probabili formazioni, quote, orario e risultatol live. La squadra pugliese è ormai certa di giocare i playoff, i liguri si devono salvare