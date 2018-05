Barella lascia il ritiro dell’Under 21

Calcio : Barella lascia ritiro Under 21 : ANSA, - CAGLIARI, 28 MAG - La generosità questa volta lo ha tradito. Nel tentativo di recuperare in scivolata un pallone a centrocampo Nicolò Barella, il 'gioiellino' del Cagliari richiesto dalle big ...

Infortunio Barella : il calciatore del Cagliari ha lasciato il ritiro della Nazionale under 21 : Barella ko con la Nazionale under 21. Il calciatore del Cagliari è stato vittima di un problema muscolare durante la gara contro il Portogallo ed è arrivato oggi il comunicato del club sardo in merito alle condizioni del talentino: “Il centrocampista rossoblù, uscito per Infortunio al 37’ del secondo tempo dell’amichevole Portogallo-Italia, giocata venerdì a Estoril, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo ...

Barella ko - problema muscolare : il calciatore del Cagliari ha lasciato il ritiro della Nazionale under 21 : Barella alle prese con un problema muscolare che lo terrà fuori dal campo per le prossime settimane, il Cagliari ha diffuso un comunicato in merito alle condizioni del centrocampista Barella ko con la Nazionale under 21. Il calciatore del Cagliari è stato vittima di un problema muscolare durante la gara contro il Portogallo ed è arrivato oggi il comunicato del club sardo in merito alle condizioni del talentino: “Il centrocampista rossoblù, ...