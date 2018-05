BARBARA D' URSO | SCHERZO DEL FIGLIO IN DIRETTA Cosa è successo? La conduttrice gioisce

Luigi Di Maio e Matteo Salvini da BARBARA D'Urso : La crisi istituzionale arriva nel salotto di Barba D'Urso. I leader del Movimento 5 stelle e della Lega, Luigi Di Maio e e Matteo Salvini, saranno ospiti della D'Urso nel programma di Canale 5, "Pomeriggio 5".

Grande Fratello con BARBARA d’Urso - finale anticipata : ecco la data : Quando ci sarà la finale del Grande Fratello 15 con Barbara d’Urso e perché finisce prima Cambio di programmazione per il Grande Fratello. La finale della quindicesima edizione condotta da Barbara d’Urso andrà in onda lunedì 4 giugno 2018 e non più martedì 5 giugno come previsto inizialmente. Il motivo? Si tratta di una strategia […] L'articolo Grande Fratello con Barbara d’Urso, finale anticipata: ecco la data proviene ...

Gf - BARBARA D'Urso torna sulla presenza di droga nella Casa : "Sta indagando un perito legale" : Nel corso dell'ultima puntata di Domenica Live , Barbara D'Urso è tornata - come promesso - a parlare della presunta presenza di droga nella Casa del Gf Nip . La conduttrice ha ribadito di voler ...

Vanessa Incontrada fa scappare BARBARA d'Urso : Mediaset - la decisione estrema : Vanessa Incontrada è la donna più temuta del palinsesto. Dopo aver battuto con la fiction Capitano Maria il Grande Fratello, adesso provoca uno spostamento in palinsesto dello stesso reality. Come ...

Cristina Plevani : ecco cosa penso del Grande Fratello e di BARBARA D’Urso! : Cristina Plevani, ha rilasciato un’intervista nella quale comunica che cosa ne pensa della conduttrice Barbara D’Urso e della quindicesima edizione del Grande Fratello. Le parole dell’ex gieffina non sono di certo incoraggianti e senza esitazione, spara a zero anche sui coinquilini! Sentite cosa ne pensa! L’ex vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani, ha rilasciato un’intervista al ...

BARBARA d’Urso contro Corona : il retroscena sul loro litigio : Fabrizio Corona vs. Barbara d’Urso: ecco perchè hanno litigato E’ stato un weekend di fuoco per Barbara d’Urso e Fabrizio Corona. Cosa è successo tra loro? In pratica quest’ultimo, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha attaccato duramente la popolare conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Grande Fratello. E proprio ieri a Domenica Live, nel momento dell’intervista a Nina Moric, Barbara d’Urso ha ...

BARBARA D’Urso : “Non parlo di Corona - ha fatto del male a mio figlio” : Barbara D’Urso attacca Fabrizio Corona, dopo le sue dichiarazioni su Nina Moric e la sua partecipazione al GF15. Nel corso di Domenica Live, la conduttrice ha voluto chiarire di non aver mai costretto la modella croata a parlare del figlio Carlos e dei suoi problemi personali. Per la prima volta la D’Urso ha anche spiegato di avere un conto in sospeso con Corona, che avrebbe fatto del male a suo figlio. Qualche anno fa infatti ...

