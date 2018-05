Bannon | Le Pen a Farage contro Mattarella Stop a governo M5s-Lega | “Colpo di Stato”

L'entusiasmo di Le Pen e Bannon per il governo giallo-verde : Come inevitabile, la gestazione in Italia di un governo formato da due forze anti-establishment, sia pur non facilmente comparabili con i loro omologhi stranieri, ha suscitato l'entusiasmo di tutti i movimenti sovranisti che nello spazio di due anni hanno cambiato radicalmente la geografia politica occidentale. A partire da due campioni del nazionalismo come la leader del Front National, Marine Le Pen, e l'ex stratega di ...