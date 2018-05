Bando UE a cotton fioc | piatti di plastica e cannucce

ideegreen

(Di lunedì 28 maggio 2018) Buone notizie per la lotta alle plastiche e per la battaglia a tenere puliti i nostri oceani: l’Unione Europea ha emanato una nuova direttiva che prevede misure per combattere l’utilizzo dimonouso. (altro…)UE adiIdee Green.