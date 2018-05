Bando per la piscina Scandone

Via al Bando da 3 - 6 milioni di euro per il restyling della Scandone : Il comitato organizzatore delle Universiadi 2019 a Napoli ha dato il via libera al bando per i lavori di manutenzione straordinaria della piscina Scandone di Napoli che ospiterà le gare di nuoto e ...

Numeri 3341051030 e 800137079 per segnalare cani abBandonati in autostrada? Troppo tardi : Ma i Numeri 3341051030 e 800137079 servono davvero per segnalare i cani abbandonati in autostrada con un semplice SMS o una chiamata gratuita? Una nuova catena social sta letteralmente impazzando in queste ore su Facebook ma anche su WhatsApp. Per quanto le intenzioni di chi condivide il messaggio siano assolutamente nobili, la veridicità del messaggio è tutta da smantellare, visto che i contatti qui riportati non serviranno affatto allo scopo ...

Perché Giorgio Manetti (forse) abBandonerà Uomini e Donne : Giorgio Manetti lascia Uomini e Donne? Secondo le ultime indiscrezioni a settembre il cavaliere non prenderà più parte al Trono Over. 62 anni e un fascino che fa impazzire le Donne, Giorgio è diventato nel corso degli anni uno dei personaggi cult del programma di Maria De Filippi. Il pubblico ha cominciato a notarlo fra la schiera dei corteggiatori quando il cavaliere toscano ha iniziato una relazione con Gemma Galgani. Per mesi i due hanno ...

NBA - colpo alla testa - Kevin Love abBandona gara-6 : in forte dubbio per la settima : La storia di questi ultimi giorni di playoff sembra essere che per vincere bisogna pagare il prezzo di perdere il proprio secondo miglior giocatore. Dopo l'infortunio di Chris Paul che ha privato gli ...

Uomini e Donne/ Gemma pensa ancora a Giorgio. Il cavaliere abBandonerà per lei lo studio? (trono over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. ancora critiche per Giorgio Manetti: stavolta ad accusarlo è un'ex dama molto nota, Barbara De Santi...(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 16:06:00 GMT)

Scuola : Mipaaf - aperto Bando mense biologiche certificate : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – E’ attiva sul sito del Mipaaf la piattaforma informatica per ricevere le domande delle stazioni appaltanti per le mense biologiche certificate. E’ la prima volta in Italia che vengono definite e regolate le mense biologiche, dando così maggiori informazioni agli studenti e alle famiglie.”¨Lo rende noto il ministero delle Politiche agricole in un comunicato. Già lo scorso dicembre erano stati ...

Deragliamento Caluso - testimone : "Dopo i lavori tempi ridotti per abBandonare i binari" : LaPresse, Il passaggio a livello di Caluso dove alle 23.20 di ieri è avvenuto lo scontro tra un treno regionale e un trasporto eccezionale "aveva dei problemi, ma ultimamente l'avevano sistemato. ...

Da masseria abBandonata a struttura ricettiva - ma mancano le autorizzazioni per i lavori. Scatta il sequestro a Cerrate : Ancora sigilli per "irregolarità". Questa volta è accaduto in località "Cerrate ", sulla strada che collega Squinzano a Casalabate, dove i Carabinieri della stazione di Lecce Santa Rosa, con l'aiuto ...

Brescia - trovata in Francia mamma del neonato abBandonato/ Procura dei minori a lavoro per l'affidamento : Brescia, trovata in Francia mamma del neonato abbandonato: ha già 5 figli e aveva nascosto inizialmente la gravidanza al marito. La Procura dei minori è a lavoro per l'affidamento(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:13:00 GMT)

Illuminiamo il futuro 2018 : in Italia il 14 per cento degli adolescenti abBandona la scuola : Una settimana di mobilitazione con 680 eventi promossi da 725 organizzazioni in tutta Italia, un nuovo rapporto di ricerca, un Forum nazionale a Roma il 16 maggio e una petizione online: Save the Children lancia la nuova campagna per il contrasto alla povertà educativa per sostenere il diritto di tutti i bambini e gli adolescenti di apprendere e di far fiorire liberamente i propri talenti e le proprie capacità.Nella nostra ...

Ragusa - sanzionato per abBandono rifiuti in strada : Un cittadina di Ragusa e' stato sanzionato per aver abbandonato in via G.B.Hodierna dei rifiuti. Applicata la sanzione prevista pari a 50 euro.

Brescia - neonato viene ritrovato abBandonato per strada : ora è in ospedale : Accade a Brescia, in una strada secondaria del centro storico. Un signore si affaccia alla finestra del palazzo in cui vive, nota un passeggino con un ovetto, abbandonato al lato della strada [VIDEO], non c'è nessuno intorno, sono circa le otto di sera. Insospettito chiama il 112. E subito si precipitano sul posto le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118. All'interno dell'ovetto c'è un bimbo, con una tutina azzurra. Un biberon e dei ricambi. ...

